Иран резко отреагировал на жесткий ультиматум Трампа: что теперь с переговорами

Иран отказался от участия в новом раунде переговоров с Соединенными Штатами после резких заявлений президента США Дональда Трампа и обострения ситуации в Ормузском проливе. В Тегеране заявили, что Вашингтон выдвигает неприемлемые требования и одновременно продолжает военное и экономическое давление.

Аббас Аракчи. Фото из открытых источников

По информации иранских государственных медиа, причиной срыва диалога стали "чрезмерные требования США", постоянное изменение позиции американской стороны и сохранение морской блокады. В Тегеране считают, что в таких условиях говорить о серьезных переговорах невозможно.

Дополнительным фактором стал инцидент в Оманском заливе. Иранские военные заявили, что американские силы открыли огонь по иранскому коммерческому судну Touska, повредили его навигационную систему и высадились на борт. В Тегеране это назвали "морским пиратством" и пообещали ответ.

"Предупреждаем, что Вооруженные силы Исламской Республики Иран вскоре ответят и отплатят за это вооруженное пиратство со стороны американских военных", — говорится в заявлении штаба "Хатам аль-Анбия", который отвечает за координацию боевых действий и управление военными операциями.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что угрозы США свидетельствуют о недобросовестности американских властей.

"Угрозы в адрес иранских портов, побережья и судов, воинственную риторику, выдвижение неприемлемых требований и постоянные противоречия – являются четкими признаками недобросовестности США и их несерьезности в дипломатии. Исламская Республика Иран использует весь свой потенциал для защиты интересов и национальной безопасности Ирана", — заявил Аракчи.

Первый вице-президент Ирана Мохаммед Реза Ареф также предупредил, что безопасность Ормузского пролива "не бесплатна". Он подчеркнул, что если Ирану ограничивают экспорт нефти, это может отразиться на стабильности мирового энергетического рынка.

Напомним, что накануне Дональд Трамп заявил, что американские военные взяли под контроль судно Touska, пытавшееся прорвать американскую блокаду. Кроме того, он обвинил Иран в нарушении перемирия и пригрозил жестким ответом. По словам Трампа, "больше не будет никакого "хорошего парня"! Они будут уничтожены быстро, они будут уничтожены легко, если они не примут соглашение".

