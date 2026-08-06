Союзники Ирана вступают в войну: какой важный пролив заблокировали

Одна из важнейших мировых транспортных артерий столкнулась с беспрецедентным спадом судоходства. После заявлений йеменских хуситов об атаках на саудовские нефтяные танкеры количество торговых судов, проходящих через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, резко сократилось. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные мониторинга морского движения.

Баб-эль-Мандебский пролив. Фото: из открытых источников

Наиболее заметные изменения произошли в районе Баб-эль-Мандебского пролива, который соединяет Красное море с Аденским заливом. Если еще днем ранее этим маршрутом воспользовались два десятка коммерческих судов, то 5 августа через пролив прошло лишь одно грузовое судно под флагом Багамских островов.

Не менее тревожная ситуация сложилась и в Ормузском проливе – стратегически важном маршруте для мировых поставок нефти. За сутки там было зафиксировано только два торговых судна: одно перевозило уголь под панамским флагом и входило в пролив, второе, зарегистрированное на Маршалловых Островах, покидало его. Таким образом, интенсивность движения сократилась примерно в четыре раза.

Накануне поддерживаемые Ираном хуситы заявили, что нанесли ракетные удары по двум саудовским нефтяным танкерам – одному в районе порта Янбу на побережье Красного моря, второму в Аденском заливе. Власти Саудовской Аравии официально эти сообщения пока не подтвердили.

Ситуация развивается на фоне объявленной хуситами морской блокады Саудовской Аравии. Повстанцы утверждают, что действуют в ответ на якобы существующую блокаду Йемена со стороны Эр-Рияда, однако саудовские власти отвергают подобные обвинения.

Эксперты отмечают, что дальнейшая эскалация в районе двух ключевых проливов способна серьезно повлиять на мировые цепочки поставок, стоимость морских перевозок и глобальный рынок энергоносителей.

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