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Трамп сделал громкое заявление об Иране: США были готовы к крупнейшему удару со времен Второй мировой

Президент утверждает, что операция была отменена после неожиданного обращения представителей Тегерана

6 августа 2026, 12:21
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон находился в шаге от проведения самой масштабной военной операции со времен окончания Второй мировой войны. По его словам, удар по Ирану был полностью подготовлен, однако в последний момент американская администрация отказалась от реализации этого сценария.

Трамп сделал громкое заявление об Иране: США были готовы к крупнейшему удару со времен Второй мировой

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Как сообщает The Economic Times, глава Белого дома рассказал, что причиной отмены операции стал прямой контакт со стороны представителей иранского руководства. По утверждению Трампа, они лично обратились к нему с просьбой отказаться от атаки и предложили продолжить переговоры.

Американский лидер подчеркнул, что США уже в течение последних месяцев наносили по Ирану крайне мощные удары, однако окончательное решение о крупнейшей операции было пересмотрено. По словам Трампа, он предпочитает дипломатический путь, поскольку не заинтересован в массовой гибели людей.

В то же время президент США дал понять, что сохраняет жесткую позицию в отношении Тегерана. Он заявил, что Вашингтону приходится оказывать максимальное давление на иранский режим, однако конечной целью остается достижение политического соглашения.

Трамп также раскритиковал американские СМИ, заявив, что они игнорируют факт обращения Ирана к Соединенным Штатам. По его словам, представители Тегерана сначала просили отказаться от удара, а затем публично начали отрицать сам факт таких контактов.

Несмотря на громкие заявления, президент признал, что дальнейшее развитие переговоров остается неопределенным. Он отметил, что диалог между сторонами продолжается, однако прогнозировать его результат пока преждевременно.

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Источник: https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/i-do-not-want-to-kill-people-trump-says-us-would-prefer-deal-but-warns-tehran-against-nuclear-ambitions/articleshow/132979176.cms?utm_source=chatgpt.com&from=mdr
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