Союзники Ірану вступають у війну: яку важливу протоку заблокували

Одна з найважливіших світових транспортних артерій зіткнулася із безпрецедентним спадом судноплавства. Після заяв єменських хуситів про атаки на саудівські нафтові танкери кількість торгових суден, що проходять через Ормузьку та Баб-ель-Мандебську протоки, різко скоротилася. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на дані моніторингу морського руху.

Баб-ель-Мандебська протока. Фото: з відкритих джерел

Найбільш помітні зміни відбулися в районі Баб-ель-Мандебської протоки, яка з'єднує Червоне море з Аденською затокою. Якщо ще на день раніше цим маршрутом скористалися два десятки комерційних суден, то 5 серпня через протоку пройшло лише одне вантажне судно під прапором Багамських островів.

Не менш тривожна ситуація склалася і в Ормузькій протоці – стратегічно важливому маршруті для світових постачань нафти. За добу там було зафіксовано лише два торгові судна: одне перевозило вугілля під панамським прапором і входило до протоки, друге, зареєстроване на Маршаллових Островах, залишало його. Таким чином, інтенсивність руху скоротилася приблизно вчетверо.

Хусіти, що підтримуються Іраном, заявили, що завдали ракетних ударів по двох саудівських нафтових танкерах — одному в районі порту Янбу на узбережжі Червоного моря, другому в Аденській затоці. Влада Саудівської Аравії офіційно ці повідомлення поки не підтвердила.

Ситуація розвивається на тлі оголошеної хуситами морської блокади Саудівської Аравії. Повстанці стверджують, що діють у відповідь на нібито існуючу блокаду Ємену з боку Ер-Ріяда, проте саудівська влада відкидає подібні звинувачення.

Експерти зазначають, що подальша ескалація в районі двох ключових проток здатна серйозно вплинути на світові ланцюжки поставок, вартість морських перевезень та глобальний ринок енергоносіїв.

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