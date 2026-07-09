США бьют по Ирану: какой Тегеран грозится дать ответ

Конфликт между Соединенными Штатами и Ираном стремительно выходит на новый уровень. После серии атак на коммерческие суда в Ормузском проливе американские военные начали масштабную операцию против иранской военной инфраструктуры. В ответ Тегеран нанес удары по объектам США в странах Персидского залива, что существенно повысило риск дальнейшей эскалации.

США и Иран. Фото: из открытых источников

По данным Reuters, Центральное командование США сообщило о поражении более 90 военных целей на территории Ирана. Операция была проведена спустя несколько часов после заявления президента Дональда Трампа о том, что режим временного прекращения огня фактически завершился.

В Пентагоне подчеркнули, что целью ударов стало снижение возможностей Ирана угрожать свободному судоходству в Ормузском проливе – одном из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. Под атаку попали системы противовоздушной обороны, береговые радиолокационные комплексы, склады с ракетами и беспилотниками, военно-морские объекты, а также логистическая инфраструктура вооруженных сил. В нескольких районах на юге страны после ударов возникли перебои с электроснабжением.

Ответ Ирана последовал практически сразу. По информации властей Кувейта, по территории страны, где расположены американские военные объекты, были выпущены ракеты и беспилотники, часть которых удалось перехватить средствами ПВО. Аналогичная атака была зафиксирована и в Бахрейне, где базируется Пятый флот ВМС США. На фоне происходящего Катар временно объявил повышенный уровень угрозы безопасности.

Эксперты отмечают, что Ормузский пролив остается главным рычагом давления Тегерана. До начала нынешнего кризиса через него проходило около пятой части мировых поставок нефти. Несмотря на отсутствие официального признания ответственности за атаки на суда, аналитики считают, что Иран использует ситуацию как инструмент давления на Вашингтон в ходе дальнейших переговоров.

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