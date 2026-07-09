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США б'ють по Ірану: яку Тегеран погрожує дати відповідь

Вашингтон атакував понад 90 військових об'єктів, а Тегеран відповів ударами по американських базах у Перській затоці

9 липня 2026, 08:10
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Кравцев Сергей

Конфлікт між Сполученими Штатами та Іраном стрімко виходить на новий рівень. Після серії атак на комерційні судна в Ормузькій протоці американські військові розпочали масштабну операцію проти іранської військової інфраструктури. У відповідь Тегеран завдав ударів по об'єктах США в країнах Перської затоки, що суттєво підвищило ризик подальшої ескалації.

США б'ють по Ірану: яку Тегеран погрожує дати відповідь

США та Іран. Фото: з відкритих джерел

За даними Reuters, Центральне командування США повідомило про поразку понад 90 військових цілей на території Ірану. Операцію було проведено за кілька годин після заяви президента Дональда Трампа про те, що режим тимчасового припинення вогню фактично завершився.

У Пентагоні наголосили, що метою ударів стало зниження можливостей Ірану загрожувати вільному судноплавству в Ормузькій протоці – одному з ключових маршрутів світової торгівлі нафтою. Під атаку потрапили системи протиповітряної оборони, берегові комплекси радіолокацій, склади з ракетами і безпілотниками, військово-морські об'єкти, а також логістична інфраструктура збройних сил. У кількох районах Півдні країни після ударів виникли перебої з електропостачанням.

Відповідь Ірану була практично відразу. За інформацією влади Кувейту, територією країни, де розташовані американські військові об'єкти, було випущено ракети та безпілотники, частину яких вдалося перехопити засобами ППО. Аналогічну атаку було зафіксовано і в Бахрейні, де базується П'ятий флот ВМС США. На тлі того, що відбувається, Катар тимчасово оголосив підвищений рівень загрози безпеці.

Експерти зазначають, що Ормузька протока залишається головним важелем тиску Тегерана. До початку нинішньої кризи через неї проходило близько п'ятої частини світового постачання нафти. Незважаючи на відсутність офіційного визнання відповідальності за атаки на суди, аналітики вважають, що Іран використовує ситуацію як інструмент тиску на Вашингтон у ході подальших переговорів.

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Джерело: https://www.reuters.com/
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