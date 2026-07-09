У Трампа готовятся к боям с Ираном: что решит исход войны

Администрация США рассматривает сценарий длительного военного противостояния с Ираном на фоне резкого обострения ситуации вокруг Ормузского пролива. В Белом доме считают, что обмен ударами может продолжаться не только несколько дней, но и недели, если Тегеран продолжит атаковать торговые суда в одном из важнейших морских коридоров мира.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Как сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников, продолжительность новой фазы конфликта напрямую зависит от решений иранского руководства. В Вашингтоне уверены, что обладают достаточными возможностями для дальнейшей эскалации и готовы отвечать на любые новые провокации.

Источники отмечают, что в последние недели через Ормузский пролив успели пройти сотни нефтяных танкеров, что заметно снизило опасения американской администрации относительно возможного скачка мировых цен на нефть. Благодаря этому Белый дом чувствует себя более уверенно и не считает экономические последствия немедленным сдерживающим фактором.

По оценке представителей США, нынешнее обострение связано с внутренними противоречиями в иранском руководстве. Часть влиятельных сил в Тегеране осталась недовольна результатами меморандума о взаимопонимании с Вашингтоном, полагая, что соглашение не принесло стране ощутимых выгод.

Дополнительным раздражителем стали сохраняющиеся проблемы с экспортом иранской нефти. Несмотря на смягчение американских санкций, многие банки и международные финансовые структуры продолжают избегать подобных сделок, а иностранные покупатели не спешат пользоваться временными исключениями. Кроме того, замороженные активы Ирана остаются недоступными, поскольку Тегеран не выполнил ряд обязательств, связанных с ядерными договоренностями.

В администрации США подчеркивают, что готовы к долгому противостоянию. По словам одного из чиновников, если Иран рассчитывает добиться уступок силовым путем, Вашингтон не намерен менять свою позицию и будет продолжать давление до тех пор, пока не увидит реальные шаги навстречу.

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