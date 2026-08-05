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США готовят громкое соглашение с Ираном: это решение повлияет на весь мир

Тегеран получает беспрецедентные уступки, а Вашингтон надеется снять угрозу нового энергетического кризиса

5 августа 2026, 07:15
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Кравцев Сергей

Соединенные Штаты приблизились к заключению важной договоренности с Ираном о возобновлении безопасного судоходства через Ормузский пролив – один из важнейших энергетических маршрутов мира. Как сообщает Axios со ссылкой на региональные источники, официальное объявление о достижении промежуточного соглашения может прозвучать уже в среду.

США готовят громкое соглашение с Ираном: это решение повлияет на весь мир

Ормузский пролив. Фото: из открытых источников

Документ предусматривает заключение временного 60-дневного соглашения между Ираном и Оманом с возможностью его дальнейшего продления. Стороны должны стабилизировать движение судов и подготовить основу для постоянного механизма функционирования протока.

Одной из ключевых уступок Тегерана станет изменение схемы прохождения судов. Вход в Персидский залив планируют организовать через иранские территориальные воды, в то время как выход к Аравийскому морю будет осуществляться через воды Омана при координации с Ираном. Также на период действия соглашения не будут взиматься сборы за прохождение судов.

Еще одним важным пунктом станет начало разминирования морской полосы разграничения уже в первые 30 дней. После очистки акватории ее должны использовать для двустороннего движения в соответствии с предстоящим долгосрочным соглашением.

По информации Axios, посредниками в переговорах выступили Катар, Саудовская Аравия и Пакистан, а Белый дом напрямую координировал консультации. Спецпредставитель президента США Стив Виткофф провел серию телефонных переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи и министром иностранных дел Омана Бадром аль-Бусаиди.

По данным источников, иранское руководство уже завершило внутреннее согласование документа. Если соглашение будет официально подтверждено, это может стать первым крупным дипломатическим прорывом после резкого обострения ситуации вокруг Ормузского пролива и существенно снизить риски для мирового нефтяного рынка.

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Источник: https://www.axios.com/2026/08/05/us-iran-strait-of-hormuz-deal-nears
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