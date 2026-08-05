США готують гучну угоду з Іраном: це рішення вплине на весь світ

Сполучені Штати наблизилися до укладення важливої домовленості з Іраном щодо відновлення безпечного судноплавства через Ормузьку протоку – один із найважливіших енергетичних маршрутів світу. Як повідомляє Axios із посиланням на регіональні джерела, офіційне оголошення про досягнення проміжної угоди може пролунати вже в середу.

Ормузька протока. Фото: з відкритих джерел

Документ передбачає укладення тимчасової 60-денної угоди між Іраном та Оманом із можливістю її подальшого продовження. За цей час сторони мають стабілізувати рух суден і підготувати основу для постійного механізму функціонування протоки.

Однією з ключових поступок Тегерану стане зміна схеми проходження суден. Вхід до Перської затоки планують організувати через іранські територіальні води, тоді як вихід до Аравійського моря здійснюватиметься через води Омана за координації з Іраном. Також на період дії угоди не стягуватимуться збори за проходження суден.

Ще одним важливим пунктом стане початок розмінування морської смуги розмежування вже протягом перших 30 днів. Після очищення акваторії її мають використовувати для двостороннього руху відповідно до майбутньої довгострокової угоди.

За інформацією Axios, посередниками у переговорах виступили Катар, Саудівська Аравія та Пакистан, а Білий дім безпосередньо координував консультації. Спецпредставник президента США Стів Віткофф провів серію телефонних переговорів із главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі та міністром закордонних справ Омана Бадром аль-Бусаїді.

За даними джерел, іранське керівництво вже завершило внутрішнє погодження документа. Якщо угоду офіційно підтвердять, це може стати першим великим дипломатичним проривом після різкого загострення ситуації навколо Ормузької протоки та суттєво знизити ризики для світового нафтового ринку.

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