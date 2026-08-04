США втрапили у халепу через війну проти Ірану: що сталося

Сполучені Штати зіткнулися з різким скороченням запасів високоточних далекобійних ракет після кількох місяців бойових дій проти Ірану. За інформацією Reuters, американські військові вже використали майже всі ракети ATACMS та значну частину новітніх PrSM, які поступово мають замінити попередню систему.

Ракета Tomahawk. Фото: з відкритих джерел

Джерела агентства стверджують, що виснаження арсеналів стало наслідком рішення адміністрації Дональда Трампа активно застосовувати високоточні ракети замість ризикованих операцій за участю пілотованої авіації. При цьому кожна така ракета коштує понад мільйон доларів і є стратегічно важливою не лише для Близького Сходу, а й для стримування потенційних загроз з боку Китаю та Росії.

За оцінками співрозмовників Reuters, США також витратили значну частину запасів крилатих ракет Tomahawk, а системи протиракетної оборони зазнали не меншого навантаження. Експерти Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) підрахували, що за останні місяці було використано близько 65% ракет-перехоплювачів Patriot, тоді як запаси комплексів THAAD скоротилися більш ніж на третину.

Попри ці повідомлення, у Білому домі заперечують наявність критичних проблем. Дональд Трамп заявив, що американські запаси боєприпасів залишаються найбільшими у світі, а оборонна промисловість працює рекордними темпами. У Пентагоні також запевнили, що армія має достатньо ресурсів для виконання будь-яких завдань.

Водночас джерела агентства зазначають, що військове керівництво вже неодноразово попереджало адміністрацію про необхідність якнайшвидшого поповнення запасів, оскільки тривале виснаження арсеналів може вплинути на готовність США реагувати на нові глобальні кризи.

Також видання "Коментарі" повідомляло – з паливом має стати легше: Трамп назвав можливу дату повного відкриття Ормузької протоки.



