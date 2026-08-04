logo_ukra

BTC/USD

63862

ETH/USD

1871.21

USD/UAH

44.79

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США США втрапили у халепу через війну проти Ірану: що сталося
commentss НОВИНИ Всі новини

США втрапили у халепу через війну проти Ірану: що сталося

Після кількох місяців війни з Іраном Вашингтон майже вичерпав запаси ATACMS, PrSM і Tomahawk, що викликає занепокоєння через можливі конфлікти з Китаєм та Росією

4 серпня 2026, 15:47
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сполучені Штати зіткнулися з різким скороченням запасів високоточних далекобійних ракет після кількох місяців бойових дій проти Ірану. За інформацією Reuters, американські військові вже використали майже всі ракети ATACMS та значну частину новітніх PrSM, які поступово мають замінити попередню систему.

США втрапили у халепу через війну проти Ірану: що сталося

Ракета Tomahawk. Фото: з відкритих джерел

Джерела агентства стверджують, що виснаження арсеналів стало наслідком рішення адміністрації Дональда Трампа активно застосовувати високоточні ракети замість ризикованих операцій за участю пілотованої авіації. При цьому кожна така ракета коштує понад мільйон доларів і є стратегічно важливою не лише для Близького Сходу, а й для стримування потенційних загроз з боку Китаю та Росії.

За оцінками співрозмовників Reuters, США також витратили значну частину запасів крилатих ракет Tomahawk, а системи протиракетної оборони зазнали не меншого навантаження. Експерти Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) підрахували, що за останні місяці було використано близько 65% ракет-перехоплювачів Patriot, тоді як запаси комплексів THAAD скоротилися більш ніж на третину.

Попри ці повідомлення, у Білому домі заперечують наявність критичних проблем. Дональд Трамп заявив, що американські запаси боєприпасів залишаються найбільшими у світі, а оборонна промисловість працює рекордними темпами. У Пентагоні також запевнили, що армія має достатньо ресурсів для виконання будь-яких завдань.

Водночас джерела агентства зазначають, що військове керівництво вже неодноразово попереджало адміністрацію про необхідність якнайшвидшого поповнення запасів, оскільки тривале виснаження арсеналів може вплинути на готовність США реагувати на нові глобальні кризи.

Також видання "Коментарі" повідомляло – з паливом має стати легше: Трамп назвав можливу дату повного відкриття Ормузької протоки.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/world/us-has-used-virtually-all-its-long-range-precision-missiles-during-iran-war-2026-08-04/
Теги:

Новини

Всі новини