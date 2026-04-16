США готовятся к морской операции, которая решит судьбу нефтяного рынка

Военно-морские силы ВМС США получили новую критическую задачу в Ормузском проливе – выявить и обезвредить иранские морские мины, парализующие глобальные поставки нефти. Об этом сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Ормузский пролив. Фото: из открытых источников

По данным американской разведки, часть мин уже может быть размещена в проливе. У Ирана, как утверждается, есть тысячи таких устройств. Несмотря на предварительные удары США и Израиля, полностью ликвидировать этот арсенал не удалось.

Риски чрезвычайно высоки: даже одна мина, повредившая танкер, способна резко сократить или полностью остановить движение судов через стратегический маршрут. Уже сейчас коммерческие корабли избегают прохождения по проливу, действуя с максимальной осторожностью.

В регионе находится более десятка американских кораблей, и еще несколько направляются туда. Флот выполняет сразу две задачи – обеспечивает морскую блокаду иранских судов, введенную Дональдом Трампом, и проводит противоминную операцию с привлечением кораблей, вертолетов и подводных дронов.

В ближайшее время группировки усилят: в зону операции прибудут минные тральщики класса Avenger, десантная группа с тысячами морпехов и корабли прибрежной зоны из Бахрейна. Общая численность американских сил в регионе превысит 20 кораблей и около 5000 военных.

Эксперты признают: поиск мин – сложная и изнурительная работа. Даже очищенные участки могут быстро заминироваться снова небольшими лодками.

Пока никакая мина официально не обнаружена, однако в Центральное командование США уже заявили о создании безопасного морского коридора для восстановления судоходства.

Для поиска угроз американцы используют современные подводные дроны, способные сканировать дно и обнаруживать даже малые аномалии. По оценкам аналитиков, разминирование может занять от нескольких дней до нескольких недель – в зависимости от реального масштаба угрозы.

