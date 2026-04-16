США переходять на «військові рейки»: що задумав Трамп

Адміністрація Дональда Трампа та Пентагон розглядають можливість масштабного залучення американських промислових гігантів до виробництва озброєнь. Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, йдеться про модель, що нагадує мобілізацію економіки часів Другої світової війни.

За даними видання, представники оборонного відомства вже провели попередні переговори з керівниками найбільших корпорацій, включаючи Мері Барра з General Motors та Джим Фарлі з Ford Motor Company. Основна мета – оцінити, наскільки швидко бізнес зможе перейти на випуск боєприпасів та військової техніки.

У центрі уваги Пентагону — використання виробничих потужностей та кадрів цивільних компаній для термінового нарощування оборонного виробництва. Причиною називають зростання навантаження на арсенали США на тлі воєн в Україні та Ірані.

До переговорів також залучалися GE Aerospace та Oshkosh Corporation. У Міноборони наголошують, що завдання – "швидко розширити оборонну промислову базу" за рахунок комерційних рішень та технологій.

Обговорення поки що мають попередній характер, проте у Вашингтоні вже відкрито говорять про перехід до "військового режиму" виробництва. Цей курс активно просуває голова Пентагону Піт Хегсет.

Особливе занепокоєння влада викликає виснаження запасів після масштабної військової допомоги Україні з 2022 року. У відповідь адміністрація робить ставку на прискорену індустріалізацію оборонного сектора.

Додатковим сигналом став рекордний бюджетний запит Пентагону – близько 1,5 трлн доларів, значна частина якого піде на виробництво боєприпасів, дронів та систем протидії безпілотникам.

