Трамп остановился в шаге от новой войны: в Белом доме спорили о масштабном ударе по Ирану

После очередного обострения в отношениях между Вашингтоном и Тегераном президент США Дональд Трамп рассматривал сценарий возобновления полномасштабной военной кампании против Ирана. Однако, после консультаций с ключевыми представителями американского военного командования, он решил пока не переходить к масштабной эскалации.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в последние дни глава Белого дома провел ряд закрытых совещаний с министром обороны Питом Гегсетом и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Деном Кейном. Основной темой стала оценка целесообразности прекращения дипломатических контактов с Тегераном и возвращения к интенсивным военным ударам.

По данным собеседников издания, окончательного решения принято не было. В то же время, Трамп пришел к выводу, что новое масштабное наступление может поставить крест на переговорах по иранской ядерной программе и усложнить достижение стратегической цели США – окончательного устранения ядерной угрозы со стороны Ирана.

Кроме того, американский президент якобы дал понять своим советникам, что не видит проблемы в возможном переносе дедлайна, предопределенного на 18 августа для заключения нового ядерного соглашения. По его мнению, дополнительное время может увеличить шансы дипломатического урегулирования.

При этом администрация США не отказывается от силового давления. По словам источников, Трамп доволен нынешней тактикой нанесения отдельных ответных ударов на действия Тегерана, которые в Вашингтоне расценивают как нарушение договоренностей между сторонами.

В Белом доме отмечают, что президент и дальше предпочитает дипломатический путь, однако ожидает, что Иран согласится на условия, которые американская сторона считает взаимовыгодными.

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