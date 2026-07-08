США та Іран знову опинилися на межі великої війни: що відбувається

Напруженість між США та Іраном знову різко зросла після серії взаємних військових ударів, поставивши під загрозу режим припинення вогню. Вашингтон оголосив про масштабну операцію проти військової інфраструктури Ірану, а Тегеран заявив про атаку у відповідь по американських об'єктах на Близькому Сході.

Війна в Ірані Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє CNN, Центральне командування США заявило, що американські сили завдали ударів більш ніж по 80 іранських об'єктах у відповідь на напади на комерційні судна, які проходили через Ормузьку протоку.

За інформацією військових, під удар потрапили системи протиповітряної оборони, командні пункти, станції радіолокації, позиції протикорабельних ракет, а також понад 60 швидкохідних катерів Корпусу вартових ісламської революції.

У Вашингтоні наголосили, що метою операції було ослаблення можливостей Ірану продовжувати атаки на міжнародне судноплавство. Водночас Міністерство фінансів США відмінило дію ліцензії, яка дозволяла Тегерану експортувати нафту, фактично повернувши санкційні обмеження, незважаючи на підписаний раніше меморандум про порозуміння.

Відповідь Ірану була практично відразу. У Корпусі варти ісламської революції заявили про запуск ракет і безпілотників по 85 американських військових об'єктах, включаючи бази в Бахрейні та Кувейті. У Тегерані звинуватили США у порушенні досягнутих домовленостей та попередили про готовність до подальшої ескалації.

Головний переговорник Ірану Мохаммад Багер Галібаф заявив, що саме дії Вашингтона зірвали досягнуті раніше домовленості. На тлі обміну ударами експерти попереджають, що ситуація навколо Ормузької протоки знову стає одним із найнебезпечніших вогнищ напруженості на Близькому Сході.

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