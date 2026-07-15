США и Иран возобновили войну: на Западе объяснили, что ждать дальше

Военное противостояние между США и Ираном вновь набирает обороты, а перспективы возвращения сторон за стол переговоров становятся все более призрачными. Как сообщает Politico со ссылкой на источники в американской администрации, дипломатические усилия по восстановлению режима прекращения огня фактически зашли в тупик.

США и Иран. Фото: из открытых источников

По словам собеседников издания, посреднические инициативы пока не принесли никаких результатов, а в Белом доме нет уверенности, по какому сценарию будут развиваться события дальше. Один из американских чиновников признал, что между Вашингтоном и Тегераном отсутствует главное условие для любых переговоров – взаимное доверие.

Дополнительным фактором напряженности остается ситуация вокруг Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп дал понять, что Иран должен отказаться от попыток контролировать этот стратегически важный морской маршрут. Однако в Вашингтоне признают, что предыдущие удары по иранской инфраструктуре не смогли устранить угрозу для международного судоходства. Тегеран по-прежнему располагает возможностями атаковать торговые суда с помощью беспилотников и ракет.

Несмотря на это, сторонники жесткой линии в окружении Трампа считают дальнейшее давление необходимым. По их мнению, США должны демонстрировать готовность к эскалации, если Иран продолжит нарушать достигнутые ранее договоренности.

О серьезности намерений Вашингтона свидетельствует и масштабное военное присутствие в регионе. В Персидском заливе остаются два американских авианосца, около двадцати боевых кораблей, тысячи морских пехотинцев, авиация и дальнобойные ракетные системы. Источники подчеркивают, что речь идет не о временной демонстрации силы – американская группировка продолжает выполнять боевые задачи и пока не готовится к сокращению.

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