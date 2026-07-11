Удары США по Ирану были напрасными: что вновь зафиксировали спутники

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Иран, вероятно, приступил к восстановлению объектов своей ядерной инфраструктуры, поврежденных во время американских авиаударов. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на анализ новых спутниковых изображений нескольких стратегически важных площадок.

Иран. Фото: из открытых источников

Наибольшую активность эксперты зафиксировали на объекте в районе Парчина недалеко от Тегерана, а также на комплексе, известном как "Гора Пиксакс". Оба объекта ранее неоднократно подвергались ударам в ходе военной операции США против Ирана и считаются важными элементами иранской ядерной программы.

По оценке аналитиков, зафиксированные строительные работы могут свидетельствовать о попытках Тегерана восстановить поврежденную инфраструктуру. Если эти выводы подтвердятся, речь может идти о нарушении рамочного соглашения между Ираном и США, заключенного несколько недель назад. Документ предусматривал обязательство Тегерана отказаться от любых действий, связанных с разработкой или получением ядерного оружия.

Особое внимание вызывает тот факт, что признаки восстановительных работ появились еще до заявления президента США Дональда Трампа о том, что достигнутые ранее договоренности фактически утратили силу. После этого Вашингтон возобновил удары по иранским объектам, обвинив Тегеран в несоблюдении условий меморандума.

Официальный Иран пока не комментировал публикацию спутниковых снимков. Однако появление таких данных может еще больше осложнить отношения между двумя странами и усилить международные опасения относительно дальнейшего развития иранской ядерной программы. Эксперты предупреждают, что любые признаки восстановления подобных объектов способны стать новым поводом для эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

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