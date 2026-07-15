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США та Іран відновили війну: на Заході пояснили, що чекати далі

У Вашингтоні не бачать шансів на швидку дипломатію, а американські авіаносці та ударні сили залишаються у повній бойовій готовності

15 липня 2026, 08:13
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Кравцев Сергей

Військове протистояння між США та Іраном знову набирає обертів, а перспективи повернення сторін за стіл переговорів стають дедалі більш примарними. Як повідомляє Politico з посиланням на джерела в американській адміністрації, дипломатичні зусилля щодо відновлення режиму припинення вогню фактично зайшли в глухий кут.

США та Іран відновили війну: на Заході пояснили, що чекати далі

США та Іран. Фото: з відкритих джерел

За словами співрозмовників видання, посередницькі ініціативи поки що не принесли жодних результатів, а у Білому домі немає впевненості, за яким сценарієм розвиватимуться події далі. Один із американських чиновників визнав, що між Вашингтоном та Тегераном відсутня головна умова для будь-яких переговорів – взаємна довіра.

Додатковим фактором напруженості залишається ситуація навколо Ормузької протоки. Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що Іран має відмовитись від спроб контролювати цей стратегічно важливий морський маршрут. Однак у Вашингтоні визнають, що попередні удари по іранській інфраструктурі не змогли усунути загрозу міжнародному судноплавству. Тегеран, як і раніше, має можливості атакувати торгові судна за допомогою безпілотників і ракет.

Незважаючи на це, прихильники жорсткої лінії в оточенні Трампа вважають подальший тиск необхідним. На їхню думку, США мають демонструвати готовність до ескалації, якщо Іран продовжить порушувати досягнуті раніше домовленості.

Про серйозність намірів Вашингтона свідчить і масштабна військова присутність у регіоні. У Перській затоці залишаються два американські авіаносці, близько двадцяти бойових кораблів, тисячі морських піхотинців, авіація та далекобійні ракетні системи. Джерела наголошують, що йдеться не про тимчасову демонстрацію сили – американське угруповання продовжує виконувати бойові завдання і поки що не готується до скорочення.

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Джерело: https://www.politico.com/news/2026/07/14/iran-war-strait-hormuz-00997750
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