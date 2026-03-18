США и Израиль нашли чувствительное место: почему режим в Иране близок к падению

Ликвидация Израилем одного из ключевых представителей иранских властей – Али Лариджани вызвала серьезную обеспокоенность среди руководства Иран. Об этом сообщает The New York Times.

По данным источников, иранские чиновники озабочены не только вопросами личной безопасности, но и перспективами страны. Лариджани считался одним из немногих политиков, способных вести переговоры и способствовать урегулированию конфликта.

После гибели верховного лидера Али Хаменеи в конце февраля Лариджани стал одной из самых влиятельных фигур в государстве. Он играл ключевую роль в вопросах безопасности, военных решений и подавления протестов.

Его ликвидация стала частью более широкой стратегии Израиля, направленной на "обезглавление" иранского руководства – серии точечных ударов по высшему военно-политическому командованию. На фоне этого Израиль и Иран уже обменялись ударами, что резко повысило риск масштабной войны в регионе.

Впрочем, оценки последствий гибели Лариджани разнятся. Часть экспертов считает, что это серьезно ослабляет систему управления и усложняет поиск дипломатических решений. Другие убеждены, что иранский режим останется стабильным, даже несмотря на потерю ключевых фигур.

В качестве аргумента они приводят предыдущий опыт: система власти в Иране сохранилась даже после смерти Хаменеи. Однако нынешняя ситуация отличается масштабом внешнего давления и нестабильности.

На этом фоне ликвидация Лариджани может стать поворотным моментом, который либо ускорит эскалацию, либо заставит Тегеран искать новые способы выживания в условиях беспрецедентной угрозы.

