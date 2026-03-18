США та Ізраїль знайшли чутливе місце: чому режим в Ірані близький до падіння

Ліквідація Ізраїлем одного з ключових представників іранської влади – Алі Ларіджані викликала серйозне занепокоєння серед керівництва Іран. Про це повідомляє The New York Times.

Іран. Фото: з відкритих джерел

За даними джерел, іранські чиновники стурбовані не лише питанням особистої безпеки, а й перспективами країни. Ларіджані вважався одним із небагатьох політиків, здатних вести переговори та потенційно сприяти врегулюванню конфлікту.

Після загибелі верховного лідера Алі Хаменеї наприкінці лютого Ларіджані став однією з найвпливовіших фігур у державі. Він відігравав ключову роль у питаннях безпеки, військових рішень і придушення протестів.

Його ліквідація стала частиною ширшої стратегії Ізраїлю, спрямованої на "обезголовлення" іранського керівництва – серії точкових ударів по вищому військово-політичному командуванню. На тлі цього Ізраїль та Іран вже обмінялися ударами, що різко підвищило ризик масштабної війни в регіоні.

Втім, оцінки наслідків загибелі Ларіджані різняться. Частина експертів вважає, що це серйозно послаблює систему управління та ускладнює пошук дипломатичних рішень. Інші переконані, що іранський режим залишиться стабільним, навіть попри втрату ключових фігур.

Як аргумент вони наводять попередній досвід: система влади в Ірані збереглася навіть після смерті Хаменеї. Однак нинішня ситуація відрізняється масштабом зовнішнього тиску та внутрішньої нестабільності.

На цьому тлі ліквідація Ларіджані може стати поворотним моментом, який або прискорить ескалацію, або змусить Тегеран шукати нові шляхи для виживання в умовах безпрецедентної загрози.

