США могут забрать системы ПВО у одного из союзников из-за войны с Ираном: детали

США рассматривают возможность передислокации своих систем противовоздушной и противоракетной обороны из Южной Кореи на Ближний Восток в случае затяжной войны с Ираном. Об этом сообщает южнокорейское издание The Chosun Daily.

ПВО. Фото: из открытых источников

По данным газеты, если американская операция против Тегерана продлится более 4–5 недель, под переброску могут попасть комплексы Patriot и THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), а также разведывательные средства, включая ударные беспилотники MQ-9 Reaper.

Издание напоминает, что в июне прошлого года, накануне ударов по иранским ядерным объектам, Вашингтон уже перебрасывал три из восьми батарей Patriot с Корейского полуострова на Ближний Восток. Тогда системы вернули обратно в октябре, однако нынешняя эскалация может оказаться более продолжительной.

Генеральный секретарь Корейского форума оборонных исследований Шин Чон У заявил, что в случае затяжных боевых действий США, вероятно, задействуют ресурсы своих войск, размещенных в Корее.

Такая перспектива вызывает обеспокоенность в Сеуле. Южная Корея остается под постоянной угрозой баллистических ракет со стороны КНДР, и возможное сокращение американского противоракетного "зонтика" может создать серьезные риски для безопасности страны.

Эксперты предупреждают: стратегический выбор Вашингтона между Ближним Востоком и Восточной Азией способен изменить баланс сил сразу в двух регионах.

