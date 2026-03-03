logo

США могут забрать системы ПВО у одного из союзников из-за войны с Ираном: детали

Если война с Ираном затянется, США рискуют снять системы ПВО с Корейского полуострова - на фоне ракетной угрозы КНДР

3 марта 2026, 08:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

США рассматривают возможность передислокации своих систем противовоздушной и противоракетной обороны из Южной Кореи на Ближний Восток в случае затяжной войны с Ираном. Об этом сообщает южнокорейское издание The Chosun Daily.

США могут забрать системы ПВО у одного из союзников из-за войны с Ираном: детали

ПВО. Фото: из открытых источников

По данным газеты, если американская операция против Тегерана продлится более 4–5 недель, под переброску могут попасть комплексы Patriot и THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), а также разведывательные средства, включая ударные беспилотники MQ-9 Reaper.

Издание напоминает, что в июне прошлого года, накануне ударов по иранским ядерным объектам, Вашингтон уже перебрасывал три из восьми батарей Patriot с Корейского полуострова на Ближний Восток. Тогда системы вернули обратно в октябре, однако нынешняя эскалация может оказаться более продолжительной.

Генеральный секретарь Корейского форума оборонных исследований Шин Чон У заявил, что в случае затяжных боевых действий США, вероятно, задействуют ресурсы своих войск, размещенных в Корее.

Такая перспектива вызывает обеспокоенность в Сеуле. Южная Корея остается под постоянной угрозой баллистических ракет со стороны КНДР, и возможное сокращение американского противоракетного "зонтика" может создать серьезные риски для безопасности страны.

Эксперты предупреждают: стратегический выбор Вашингтона между Ближним Востоком и Восточной Азией способен изменить баланс сил сразу в двух регионах.

Читайте также на портале "Комментарии" — государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что самые сильные удары от американских военных по Ирану еще впереди и следующий этап будет более суровым для этой страны. Об этом говорится в публикации "FoxNews".




Источник: https://www.chosun.com/english/national-en/2026/03/03/OTCQNNDNORCHHG6Q5RB6YZ4NLA/
