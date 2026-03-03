Война станет еще жестче: Рубио насторожил заявлением об ударах по Ирану

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что самые сильные удары от американских военных по Ирану еще впереди и следующий этап будет более суровым для этой страны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "FoxNews".

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

"Самые сильные удары от американских военных еще впереди. Следующий этап будет еще более суровым для Ирана, чем сейчас. Сколько времени это займет? Я не знаю, сколько времени это займет. У нас есть цели. Мы будем делать это столько, сколько нужно для их достижения", – отметил госсекретарь США.

Марко Рубио отметил, что целью американской операции является уничтожение мощностей баллистических ракет Ирана и его способности их производить, а также ликвидация угрозы, которую представляет их флот для мирового судоходства.

