Главная Новости Мир США Война станет еще жестче: Рубио насторожил заявлением об ударах по Ирану
commentss НОВОСТИ Все новости

Война станет еще жестче: Рубио насторожил заявлением об ударах по Ирану

Марко Рубио заявил, что самые сильные удары США по Ирану еще впереди

3 марта 2026, 06:58
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что самые сильные удары от американских военных по Ирану еще впереди и следующий этап будет более суровым для этой страны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "FoxNews".

Война станет еще жестче: Рубио насторожил заявлением об ударах по Ирану

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

"Самые сильные удары от американских военных еще впереди. Следующий этап будет еще более суровым для Ирана, чем сейчас. Сколько времени это займет? Я не знаю, сколько времени это займет. У нас есть цели. Мы будем делать это столько, сколько нужно для их достижения", – отметил госсекретарь США.

Марко Рубио отметил, что целью американской операции является уничтожение мощностей баллистических ракет Ирана и его способности их производить, а также ликвидация угрозы, которую представляет их флот для мирового судоходства.

Читайте также на портале "Комментарии" — за эскалацией конфликта на Ближнем Востоке следит весь мир. Противостояние между Ираном и Израилем с США затронуло и другие страны Персидского залива.

Также издание "Комментарии" сообщало – Иран несколько раз пытался ликвидировать президента США Дональда Трампа, но все попытки оказались тщетными.

"Я убил его (аятоллу Али Хаменеи — ред.) раньше, чем он меня. Они (Иран – ред.) пытались дважды. Ну, я убил его первым", — заявил Дональд Трамп в разговоре с Карлом.




Источник: https://www.youtube.com/watch?si=lGj6M8eLu_ID0dAW&v=ee8WIxGCnr0&feature=youtu.be
