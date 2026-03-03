logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.23

EUR/UAH

50.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Близький Схід США можуть забрати системи ППО в одного із союзників через війну з Іраном: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

США можуть забрати системи ППО в одного із союзників через війну з Іраном: деталі

Якщо війна з Іраном затягнеться, США ризикують зняти системи ППО з Корейського півострова – на тлі ракетної загрози КНДР

3 березня 2026, 08:18
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

США розглядають можливість передислокації своїх систем протиповітряної та протиракетної оборони з Південної Кореї до Близького Сходу у разі затяжної війни з Іраном. Про це повідомляє південнокорейське видання The Chosun Daily.

США можуть забрати системи ППО в одного із союзників через війну з Іраном: деталі

ППО. Фото: з відкритих джерел

За даними газети, якщо американська операція проти Тегерана триватиме понад 4-5 тижнів, під перекидання можуть потрапити комплекси Patriot і THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), а також розвідувальні засоби, включаючи ударні безпілотники MQ-9 Reaper.

Видання нагадує, що у червні минулого року, напередодні ударів по іранських ядерних об'єктах, Вашингтон вже перекидав три з восьми батарей Patriot з Корейського півострова на Близький Схід. Тоді системи повернули назад у жовтні, проте нинішня ескалація може виявитися тривалішою.

Генеральний секретар Корейського форуму оборонних досліджень Шин Чон У заявив, що у разі затяжних бойових дій США, ймовірно, залучать ресурси своїх військ, розміщених у Кореї.

Така перспектива викликає занепокоєння у Сеулі. Південна Корея залишається під постійною загрозою балістичних ракет КНДР, і можливе скорочення американського протиракетного "парасольки" може створити серйозні ризики для безпеки країни.

Експерти попереджають: стратегічний вибір Вашингтона між Близьким Сходом та Східною Азією здатний змінити баланс сил одразу у двох регіонах.

Читайте також на порталі "Коментарі" — державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найсильніші удари від американських військових по Ірану ще попереду і наступний етап буде більш суворим для цієї країни. Про це йдеться у публікації "FoxNews".




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.chosun.com/english/national-en/2026/03/03/OTCQNNDNORCHHG6Q5RB6YZ4NLA/
Теги:

Новини

Всі новини