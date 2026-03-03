США можуть забрати системи ППО в одного із союзників через війну з Іраном: деталі

США розглядають можливість передислокації своїх систем протиповітряної та протиракетної оборони з Південної Кореї до Близького Сходу у разі затяжної війни з Іраном. Про це повідомляє південнокорейське видання The Chosun Daily.

ППО. Фото: з відкритих джерел

За даними газети, якщо американська операція проти Тегерана триватиме понад 4-5 тижнів, під перекидання можуть потрапити комплекси Patriot і THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), а також розвідувальні засоби, включаючи ударні безпілотники MQ-9 Reaper.

Видання нагадує, що у червні минулого року, напередодні ударів по іранських ядерних об'єктах, Вашингтон вже перекидав три з восьми батарей Patriot з Корейського півострова на Близький Схід. Тоді системи повернули назад у жовтні, проте нинішня ескалація може виявитися тривалішою.

Генеральний секретар Корейського форуму оборонних досліджень Шин Чон У заявив, що у разі затяжних бойових дій США, ймовірно, залучать ресурси своїх військ, розміщених у Кореї.

Така перспектива викликає занепокоєння у Сеулі. Південна Корея залишається під постійною загрозою балістичних ракет КНДР, і можливе скорочення американського протиракетного "парасольки" може створити серйозні ризики для безпеки країни.

Експерти попереджають: стратегічний вибір Вашингтона між Близьким Сходом та Східною Азією здатний змінити баланс сил одразу у двох регіонах.

