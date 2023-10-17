США направили к берегам Израиля 2 тысячи морских пехотинцев: что происходит

Вашингтон направил к берегам Израиля около двух тысяч солдат сил быстрого реагирования морской пехоты. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "CNN".

США направили к берегам Израиля 2 тысячи морских пехотинцев

СМИ, ссылаясь на представителя Минобороны США, знакомого с планом, сообщают, что силы быстрого реагирования морской пехоты присоединятся к эскадре американских военных кораблей у берегов Израиля.

Ранее министр обороны Ллойд Остин приказал подготовить группу военнослужащих к потенциальному развертыванию в Израиле для помощи в таких задачах, как медицинская и материально-техническая поддержка.

Уточняется, такой приказ не означает, что войска обязательно будут развернуты, как и то, что американские военные вместе с израильской армией будут участвовать в военных действиях, но фактом остается то, что США значительно ускорились с перебрасыванием своих войск на помощь Израилю.

Десантный корабль USS Bataan в настоящее время находится в Оманском заливе. Именно на нем подразделение, которое и должно быть развернуто.

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