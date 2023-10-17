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США направили к берегам Израиля 2 тысячи морских пехотинцев: что происходит

В Вашингтоне уточняют, отправка военных еще не значит обязательное их задействование в боевых действиях

сегодня, 07:35 comments2233
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Кравцев Сергей
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Вашингтон направил к берегам Израиля около двух тысяч солдат сил быстрого реагирования морской пехоты. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "CNN".

США направили к берегам Израиля 2 тысячи морских пехотинцев: что происходит

США направили к берегам Израиля 2 тысячи морских пехотинцев

СМИ, ссылаясь на представителя Минобороны США, знакомого с планом, сообщают, что силы быстрого реагирования морской пехоты присоединятся к эскадре американских военных кораблей у берегов Израиля.


Ранее министр обороны Ллойд Остин приказал подготовить группу военнослужащих к потенциальному развертыванию в Израиле для помощи в таких задачах, как медицинская и материально-техническая поддержка.

Уточняется, такой приказ не означает, что войска обязательно будут развернуты, как и то, что американские военные вместе с израильской армией будут участвовать в военных действиях, но фактом остается то, что США значительно ускорились с перебрасыванием своих войск на помощь Израилю.

Десантный корабль USS Bataan в настоящее время находится в Оманском заливе. Именно на нем подразделение, которое и должно быть развернуто.

 Читайте также на портале "Комментарии" – Израиль, который после нападения ХАМАС 7 октября, сопровождаемого массовыми убийствами гражданских, начал массированные ракетно-бомбовые удары по Сектору Газа и объявил о намерении ликвидировать ХАМАС как таковой, пока так и не начал наземную операцию. При этом руководство США согласно с тем, что ХАМАС должен быть уничтожен, но выступает против захвата израильтянами Сектора Газа. В свою очередь, Китай отличается антиизраильскими заявлениями, в тоне тех, которые уже звучали из РФ. По версии издания Bloomberg, именно Россия и Китай выиграют от палестино-израильской войны. Украинская разведка акцентирует, что РФ помогала боевикам ХАМАС оружием (выдавая это за помощь со стороны Украины), используя террористические атаки по Израилю, в том числе, с целью ослабления поддержки нашей страны на международной арене. Какие выводы и прогнозы можно сделать касательно ситуации на Ближнем Востоке на второй неделе эскалации? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://edition.cnn.com/middleeast/live-news/israel-news-hamas-war-10-16-23/index.html
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