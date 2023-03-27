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США обеспокоены событиями в Израиле: сообщения из Белого дома

Белый дом отреагировал на массовые протесты и политический кризис в Израиле. В США призывают придерживаться мнения населения страны.

сегодня, 12:35
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Автор:

Slava Kot

Соединенные Штаты глубоко озабочены событиями в Израиле. В Белом доме решительно призывают лидеров страны как можно быстрее найти компромисс. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

США обеспокоены событиями в Израиле: сообщения из Белого дома

Протесты в Израиле. Фото из открытых источников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал министра обороны Йоава Галанта 26 марта. Такой поступок объясняется критическими заявлениями Галанта, призвавшего остановить правительственную реформу судебной системы в стране. Такое решение правительства вызвало очередные протесты в Израиле. Тысячи людей вышли на протесты, а полиция применила водометы, чтобы остановить протестующих, прорвавших забор резиденции премьер-министра. В США отреагировали на столь тревожную ситуацию в Израиле.


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"Мы продолжаем упорно призывать израильских лидеров найти компромисс как можно быстрее. Мы верим, что это лучший путь для Израиля и всех его граждан", — заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Адриен Уотсон.

Националистически религиозная коалиция Нетаньяху после трех месяцев у власти решила изменить судебную систему, что вызвало острые разногласия среди населения.

"Демократические общества укрепляются системами сдерживаний и противовесов, и фундаментальные изменения демократической системы должны осуществляться при широчайшей возможной поддержке населения", — говорится в заявлении из Белого дома.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Израиля заговорил о гражданской войне в стране.

Также "Комментарии" писали, что Франция находится на грани политического краха. Из-за пенсионной реформы улицы Парижа пылают: тысячи протестующих требуют отменить изменения в пенсионное законодательство, чтобы не повышать пенсионный возраст в стране.



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Источник: https://www.reuters.com/world/usstrongly-urges-israel-leaders-find-compromise-2023-03-27/
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