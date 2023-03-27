США обеспокоены событиями в Израиле: сообщения из Белого дома

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Slava Kot
Соединенные Штаты глубоко озабочены событиями в Израиле. В Белом доме решительно призывают лидеров страны как можно быстрее найти компромисс. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.
Протесты в Израиле. Фото из открытых источников
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал министра обороны Йоава Галанта 26 марта. Такой поступок объясняется критическими заявлениями Галанта, призвавшего остановить правительственную реформу судебной системы в стране. Такое решение правительства вызвало очередные протесты в Израиле. Тысячи людей вышли на протесты, а полиция применила водометы, чтобы остановить протестующих, прорвавших забор резиденции премьер-министра. В США отреагировали на столь тревожную ситуацию в Израиле.
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Националистически религиозная коалиция Нетаньяху после трех месяцев у власти решила изменить судебную систему, что вызвало острые разногласия среди населения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Израиля заговорил о гражданской войне в стране.
Также "Комментарии" писали, что Франция находится на грани политического краха. Из-за пенсионной реформы улицы Парижа пылают: тысячи протестующих требуют отменить изменения в пенсионное законодательство, чтобы не повышать пенсионный возраст в стране.
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