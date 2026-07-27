США остановили подготовку удара по Ирану: действительно ли появился шанс на мир

Администрация США приостановила подготовку масштабной военной операции против Ирана, несмотря на готовность американских сил начать серию интенсивных ударов. Как сообщает The Wall Street Journal, официально решение объяснили стремлением сохранить пространство для дипломатических переговоров, однако одной из ключевых причин стали резко сократившиеся запасы ракет-перехватчиков Patriot.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По информации издания, американские военные планировали кампанию продолжительностью до двух недель. Однако на финальном этапе в Белом доме развернулась дискуссия о рисках, связанных с дальнейшим расходованием средств противовоздушной обороны.

Аналитики Центра стратегических и международных исследований подсчитали, что с начала конфликта с Ираном США могли израсходовать не менее 1 500 ракет Patriot. По их оценкам, в арсеналах страны осталось менее тысячи таких перехватчиков. Эксперты предупреждают, что столь низкие запасы могут стать серьезной проблемой в случае более масштабного конфликта, например, с Китаем, где темпы расходования боеприпасов будут значительно выше.

Издание отмечает, что председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн проинформировал Белый дом о состоянии арсеналов. По его мнению, имеющихся запасов достаточно для проведения операции, однако они существенно повышают стратегические риски. В то же время глава Центрального командования США адмирал Брэд Купер считает, что интенсивные удары по Ирану сами по себе способны уменьшить угрозу ракетных атак, поэтому дефицит не является критическим.

Тем временем Белый дом отказался раскрывать актуальные данные о количестве ракет Patriot и THAAD, сославшись на соображения национальной безопасности. Несмотря на публикации СМИ, президент Дональд Трамп публично отверг заявления о нехватке боеприпасов, подчеркнув, что США располагают крупнейшими запасами вооружений в мире.

При этом Трамп дал понять, что дипломатический сценарий остается возможным. По его словам, Вашингтон продолжает контакты с Тегераном, а Оман и Катар пытаются содействовать возобновлению переговоров, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

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