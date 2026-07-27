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США зупинили підготовку удару по Ірану: чи справді з'явився шанс на мир

За даними WSJ, масштабну операцію відклали не лише заради дипломатії – Вашингтон стурбований стрімким виснаженням запасів ракет Patriot

27 липня 2026, 08:20
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Кравцев Сергей

Адміністрація США призупинила підготовку масштабної військової операції проти Ірану, незважаючи на готовність американських сил розпочати серію інтенсивних ударів. Як повідомляє The Wall Street Journal, офіційно рішення пояснили прагненням зберегти простір для дипломатичних переговорів, проте однією з ключових причин стали запаси ракет-перехоплювачів Patriot, що різко скоротилися.

США зупинили підготовку удару по Ірану: чи справді з'явився шанс на мир

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, американські військові планували кампанію тривалістю до двох тижнів. Однак на фінальному етапі у Білому домі розгорнулася дискусія про ризики, пов'язані з подальшим витрачанням засобів протиповітряної оборони.

Аналітики Центру стратегічних та міжнародних досліджень підрахували, що з початку конфлікту з Іраном США могли витратити щонайменше 1500 ракет Patriot. За їхніми оцінками, в арсеналах країни лишилося менше тисячі таких перехоплювачів. Експерти попереджають, що такі низькі запаси можуть стати серйозною проблемою у разі більш масштабного конфлікту, наприклад, з Китаєм, де темпи витрачання боєприпасів будуть значно вищими.

Видання зазначає, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн поінформував Білий дім про стан арсеналів. На його думку, наявних запасів достатньо для проведення операції, проте вони суттєво підвищують стратегічні ризики. У той же час, голова Центрального командування США адмірал Бред Купер вважає, що інтенсивні удари по Ірану самі по собі здатні зменшити загрозу ракетних атак, тому дефіцит не є критичним.

Тим часом Білий дім відмовився розкривати актуальні дані про кількість ракет Patriot та THAAD, пославшись на міркування національної безпеки. Незважаючи на публікації ЗМІ, президент Дональд Трамп публічно відкинув заяви про брак боєприпасів, підкресливши, що США мають у своєму розпорядженні найбільші запаси озброєнь у світі.

Трамп дав зрозуміти, що дипломатичний сценарій залишається можливим. За його словами, Вашингтон продовжує контакти з Тегераном, а Оман та Катар намагаються сприяти поновленню переговорів, щоб уникнути подальшої ескалації.

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Джерело: https://www.wsj.com/world/middle-east/trump-pauses-iran-strikes-as-officials-weigh-dwindling-air-defense-stocks-c7d7ebb0?mod=hp_lead_pos1
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