США отказались от украинских технологий против дронов и пожалели: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

США отказались от украинских технологий против дронов и пожалели: детали

Когда Иран начал массированные атаки беспилотниками, в Белом доме поняли: предложение Украины отклонили зря

10 марта 2026, 12:34
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Администрация президента США Дональд Трамп несколько месяцев назад отказалась от предложения Украины передать проверенные на фронте технологии борьбы с иранскими ударными дронами. Теперь в Вашингтоне признают, что это решение могло стать серьезным тактическим просчетом. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.

США отказались от украинских технологий против дронов и пожалели: детали

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

По данным издания, около семи месяцев назад украинские чиновники обратились в США с предложением поделиться собственными технологическими решениями для перехвата беспилотников иранского производства. Речь шла о системах, которые уже доказали свою эффективность во время войны с Россией.

Украинская сторона даже подготовила подробную презентацию, в которой демонстрировалось, как эти технологии могут помочь защитить американских военных и союзников США на Ближнем Востоке от атак ударных дронов.

Однако тогда в Вашингтоне решили не принимать предложение. По словам источников, в Белом доме не сочли угрозу со стороны беспилотников столь масштабной.

Ситуация изменилась после того, как Иран начал более активно применять ударные дроны против американских сил и их партнеров в регионе. Масштабы атак оказались значительно больше, чем ожидали в США.

По словам двух американских чиновников, отказ от украинского предложения сейчас рассматривается как один из крупнейших тактических просчетов администрации с начала бомбардировок Ирана, стартовавших 28 февраля.

Теперь в Вашингтоне вынуждены пересматривать подход к борьбе с беспилотными угрозами и активнее изучать боевой опыт Украины, уже несколько лет противостоящий массированным атакам дронов на поле боя.

Читайте на портале "Комментарии" — иранские баллистические ракеты ударили по авиабазе Аль-Азрак в Иордании, где размещается международный военный контингент, включая немецких военных. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на собственные источники.

По информации журналистов, атака произошла вечером 9 марта. Удар понесла немецкая секция авиабазы, где дислоцируются военные Бундесвера. В частности, сообщается о повреждении здания казарм, используемых немецкими солдатами.




Источник: https://www.axios.com/2026/03/10/us-ukraine-anti-drone-offer
