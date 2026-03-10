Іран завдав ракетного удару по німецьких військах: що відомо

Іранські балістичні ракети вдарили по авіабазі Аль-Азрак у Йорданії, де розміщується міжнародний військовий контингент, включно з німецькими військовими. Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel, посилаючись на власні джерела.

Іран атакував базу з німецькими військами в Йорданії. Фото з відкритих джерел

За інформацією журналістів, атака сталася ввечері 9 березня. Удару зазнала німецька секція авіабази, де дислокуються військові Бундесверу. Зокрема, повідомляється про пошкодження будівлі казарм, що використовуються німецькими солдатами.

На момент обстрілу військові перебували в укриттях, тому постраждалих серед німецького контингенту немає. Однак поки що залишається незрозумілим, чи влучили в об’єкт безпосередньо ракети, чи це були уламки перехоплених снарядів, які впали на територію бази після роботи систем протиповітряної оборони.

Авіабаза Аль-Азрак протягом кількох років використовується німецькими збройними силами для підтримки міжнародної антитерористичної коаліції. Звідти німецькі літаки-заправники забезпечують повітряні операції союзників у регіоні. Через загострення ситуації на Близькому Сході Німеччина раніше вже скоротила свій військовий контингент на базі. Раніше там перебувала невелика тризначна кількість солдатів.

Безпеку об’єкта також забезпечують американські системи протиповітряної оборони, тому база вважається відносно захищеною. Крім того, на базі перебувають два транспортні літаки A400M Німеччини, які можуть бути використані для швидкої евакуації персоналу в разі подальшої ескалації.

Наразі масштаби пошкоджень уточнюються. Представник оперативного командування німецьких збройних сил підтвердив факт атаки та повідомив, що інцидент розслідується військовими.

