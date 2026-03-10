logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.71

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Близький Схід Іран завдав ракетного удару по німецьких військах: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

Іран завдав ракетного удару по німецьких військах: що відомо

Іранські балістичні ракети вдарили по авіабазі Аль-Азрак у Йорданії, де перебувають німецькі військові.

10 березня 2026, 10:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Іранські балістичні ракети вдарили по авіабазі Аль-Азрак у Йорданії, де розміщується міжнародний військовий контингент, включно з німецькими військовими. Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel, посилаючись на власні джерела.

Іран завдав ракетного удару по німецьких військах: що відомо

Іран атакував базу з німецькими військами в Йорданії. Фото з відкритих джерел

За інформацією журналістів, атака сталася ввечері 9 березня. Удару зазнала німецька секція авіабази, де дислокуються військові Бундесверу. Зокрема, повідомляється про пошкодження будівлі казарм, що використовуються німецькими солдатами.

На момент обстрілу військові перебували в укриттях, тому постраждалих серед німецького контингенту немає. Однак поки що залишається незрозумілим, чи влучили в об’єкт безпосередньо ракети, чи це були уламки перехоплених снарядів, які впали на територію бази після роботи систем протиповітряної оборони.

Авіабаза Аль-Азрак протягом кількох років використовується німецькими збройними силами для підтримки міжнародної антитерористичної коаліції. Звідти німецькі літаки-заправники забезпечують повітряні операції союзників у регіоні. Через загострення ситуації на Близькому Сході Німеччина раніше вже скоротила свій військовий контингент на базі. Раніше там перебувала невелика тризначна кількість солдатів.

Безпеку об’єкта також забезпечують американські системи протиповітряної оборони, тому база вважається відносно захищеною. Крім того, на базі перебувають два транспортні літаки A400M Німеччини, які можуть бути використані для швидкої евакуації персоналу в разі подальшої ескалації.

Наразі масштаби пошкоджень уточнюються. Представник оперативного командування німецьких збройних сил підтвердив факт атаки та повідомив, що інцидент розслідується військовими.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Іран атакував балістичною ракетою країну НАТО.

Також "Коментарі" писали, що Тегеран висміяв США за військові дії проти Ірану.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/iran-krieg-raketenangriff-aus-iran-auf-deutsches-feldlager-in-jordanien-a-3043ce24-7a33-4b35-9348-3d467538d76a
Теги:

Новини

Всі новини