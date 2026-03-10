США відмовилися від українських технологій проти дронів і пошкодували: деталі

Адміністрація президента США Дональд Трамп кілька місяців тому відмовилася від пропозиції України передати перевірені на фронті технології боротьби з іранськими ударними дронами. Тепер у Вашингтоні визнають, що це рішення могло стати серйозним тактичним прорахунком. Про це повідомляє Axios із посиланням на американських чиновників.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

За даними видання, приблизно сім місяців тому українські посадовці звернулися до США з пропозицією поділитися власними технологічними рішеннями для перехоплення безпілотників іранського виробництва. Йшлося про системи, які вже довели свою ефективність під час війни з Росія.

Українська сторона навіть підготувала детальну презентацію, в якій демонструвалося, як ці технології можуть допомогти захистити американських військових і союзників США на Близькому Сході від атак ударних дронів.

Однак тоді у Вашингтоні вирішили не приймати пропозицію. За словами джерел, у Білому домі не вважали загрозу з боку безпілотників настільки масштабною.

Ситуація змінилася після того, як Іран почав активніше застосовувати ударні дрони проти американських сил та їхніх партнерів у регіоні. Масштаби атак виявилися значно більшими, ніж очікували у США.

За словами двох американських чиновників, відмова від української пропозиції нині розглядається як один із найбільших тактичних прорахунків адміністрації від початку бомбардувань Ірану, що стартували 28 лютого.

Тепер у Вашингтоні змушені переглядати підхід до боротьби з безпілотними загрозами та активніше вивчати бойовий досвід України, яка вже кілька років протистоїть масованим атакам дронів на полі бою.

Читайте також на порталі "Коментарі" — іранські балістичні ракети вдарили по авіабазі Аль-Азрак у Йорданії, де розміщується міжнародний військовий контингент, включно з німецькими військовими. Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel, посилаючись на власні джерела.

За інформацією журналістів, атака сталася ввечері 9 березня. Удару зазнала німецька секція авіабази, де дислокуються військові Бундесверу. Зокрема, повідомляється про пошкодження будівлі казарм, що використовуються німецькими солдатами.



