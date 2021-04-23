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США пока не планируют вывод войск с Ирака

Представитель Пентагона добавил, что иракское правительство заинтересовано в присутствии американского контингента

сегодня, 04:24
Автор:

Ольга Чародий

Американские военные пока не будут сокращать свой контингент в Ираке. Об этом заявил на брифинге в Пентагоне глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.

США пока не планируют вывод войск с Ирака

Ирак нуждается в войсках США (фото из открытых источников)

"Я говорил об этом с главой Пентагона много раз. В данный момент процесс продолжается, хорошо прошел стратегический диалог с правительством Ирака несколько недель назад. Сейчас нет планов сокращения присутствия в Ираке", — заметил он.

Представитель Пентагона добавил, что иракское правительство заинтересовано в присутствии американского контингента.

"У них была возможность в прошлом году сказать, чтобы мы ушли, но они не сделали этого", — отметил Маккензи.

Он считает, что Ирак нуждается в войсках США для продолжения борьбы с террористической группировкой "Исламское государство". "Миссия НАТО в Ираке расширяется. Мы не располагаем какими-либо указаниями о сокращении уровня присутствия в этой стране", — резюмировал генерал. 

Напомним, в результате обстрела ракета приземлилась неподалеку от  американской базы в аэропорту Эрбиль на севере Ирака. Информации о разрушениях и жертвах на данный момент нет. Ранее военная база  США в окрестностях международного аэропорта Эрбиль  уже  была обстреляна ракетами, в результате чего пострадал подрядчик, работавший с американскими военными. Также незадолго до этого,  по крайней мере, две ракеты упали на базу к западу от города, где размещены турецкие войска. Ракетные удары, в которых представители США обвиняют поддерживаемые Ираном группы силовиков, регулярно наносятся по базам, на которых размещаются войска США, и посольству в Багдаде. Отметим, Эрбиль — столица автономного курдского региона Ирака,  где вспыхивают конфликты. 



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Источник: https://www.defense.gov/
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