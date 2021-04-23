США пока не планируют вывод войск с Ирака

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Ольга Чародий
Американские военные пока не будут сокращать свой контингент в Ираке. Об этом заявил на брифинге в Пентагоне глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.
Ирак нуждается в войсках США (фото из открытых источников)
Представитель Пентагона добавил, что иракское правительство
заинтересовано в присутствии американского контингента.
Он считает, что Ирак нуждается в войсках США для продолжения борьбы с террористической группировкой "Исламское государство". "Миссия НАТО в Ираке расширяется. Мы не располагаем какими-либо указаниями о сокращении уровня присутствия в этой стране", — резюмировал генерал.
Напомним, в результате обстрела ракета приземлилась неподалеку от американской базы в аэропорту Эрбиль на севере Ирака. Информации о разрушениях и жертвах на данный момент нет. Ранее военная база США в окрестностях международного аэропорта Эрбиль уже была обстреляна ракетами, в результате чего пострадал подрядчик, работавший с американскими военными. Также незадолго до этого, по крайней мере, две ракеты упали на базу к западу от города, где размещены турецкие войска. Ракетные удары, в которых представители США обвиняют поддерживаемые Ираном группы силовиков, регулярно наносятся по базам, на которых размещаются войска США, и посольству в Багдаде. Отметим, Эрбиль — столица автономного курдского региона Ирака, где вспыхивают конфликты.
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