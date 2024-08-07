США послали сигнал Ирану и Израилю из-за приближающейся войны

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты отправили сообщения в Иран и Израиль с призывом не обострять конфликт на Ближнем Востоке. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Times of Israel.



Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото из открытых источников

Энтони Блинкен, выступая после встречи между ним, министром обороны Ллойдом Остином и их австралийскими коллегами, заявил о существовании определенного консенсуса, что конфликт не должен обостряться до ситуации, когда начнется новая война. По словам Блинкена, США передали сообщения с подобным призывом к руководству Ирана и Израиля.

"Никто не должен обострять этот конфликт. Мы вели интенсивные дипломатические отношения с союзниками и партнерами, передавая это сообщение непосредственно Ирану. Мы передали это сообщение непосредственно Израилю", — сказал Блинкен.

Также Блинкен рассказал, что переговоры по перемирию между Израилем и ХАМАС находятся на завершающей стадии. Кроме того, стороны договариваются о соглашении по заложникам в секторе Газа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на одной из величайших святынь Ирана вывесили красное знамя. Это произошло после того, как в Тегеране был убит один из лидеров ХАМАС Исмаил Хания. Верховный религиозный лидер Ирана Али Хаменеи анонсировал ответ Израилю за смерть боевика, заявив, что теперь они будут считать "своей обязанностью отомстить за него".

Также "Комментарии" писали о том, что Венгрия передала Израилю предупреждение, которое направил Иран. В нем говорилось о готовности Ирана атаковать Израиль.