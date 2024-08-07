logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток США послали сигнал Ирану и Израилю из-за приближающейся войны
commentss НОВОСТИ Все новости

США послали сигнал Ирану и Израилю из-за приближающейся войны

Соединенные Штаты призвали обе страны не начинать новую войну на Ближнем Востоке.

сегодня, 09:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты отправили сообщения в Иран и Израиль с призывом не обострять конфликт на Ближнем Востоке. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Times of Israel.

США послали сигнал Ирану и Израилю из-за приближающейся войны

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото из открытых источников

Энтони Блинкен, выступая после встречи между ним, министром обороны Ллойдом Остином и их австралийскими коллегами, заявил о существовании определенного консенсуса, что конфликт не должен обостряться до ситуации, когда начнется новая война. По словам Блинкена, США передали сообщения с подобным призывом к руководству Ирана и Израиля.

"Никто не должен обострять этот конфликт. Мы вели интенсивные дипломатические отношения с союзниками и партнерами, передавая это сообщение непосредственно Ирану. Мы передали это сообщение непосредственно Израилю", — сказал Блинкен.

Также Блинкен рассказал, что переговоры по перемирию между Израилем и ХАМАС находятся на завершающей стадии. Кроме того, стороны договариваются о соглашении по заложникам в секторе Газа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на одной из величайших святынь Ирана вывесили красное знамя. Это произошло после того, как в Тегеране был убит один из лидеров ХАМАС Исмаил Хания. Верховный религиозный лидер Ирана Али Хаменеи анонсировал ответ Израилю за смерть боевика, заявив, что теперь они будут считать "своей обязанностью отомстить за него".

Также "Комментарии" писали о том, что Венгрия передала Израилю предупреждение, которое направил Иран. В нем говорилось о готовности Ирана атаковать Израиль.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/us-telling-iran-and-israel-not-to-ratchet-up-conflict-blinken-says/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости