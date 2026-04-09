Главная Новости Мир Ближний Восток США поставили Ирану условие: Джей Ди Вэнс объяснил детали перемирия
США поставили Ирану условие: Джей Ди Вэнс объяснил детали перемирия

Вэнс заявил, что перемирие с Ираном зависит от открытия Ормузского пролива и отказа Тегерана от ядерной программы.

9 апреля 2026, 08:50
Автор:
Slava Kot

Вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил условия перемирия между Соединенными Штатами и Ираном. По его словам, стабильность договоренностей Вашингтона и Тегерана напрямую зависит от возобновления судоходства в Ормузском проливе, а также ядерной программы Ирана.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников

Джей Ди Вэнс во время разговора с журналистами рассказал, что администрация Трампа согласилась на прекращение огня и начало переговоров с Тегераном только при условии конкретных ответных шагов. По его словам, в первую очередь речь идет об открытии Ормузского пролива.

"Мы уже видели увеличение трафика сегодня. Надеемся, мы увидим увеличение трафика завтра. На самом деле мы думаем, что видим признаки того, что пролив начинает открываться", — заявил Вэнс.

Однако вице-президент подчеркнул, что позиция президента Трампа остается жесткой. Если Иран не обеспечит полноценное возобновление судоходства, Вашингтон может отказаться от договоренностей.

"Но президент был очень четким: соглашение – это прекращение огня, переговоры. Это то, что даем мы, а то, что дают они – это открытие пролива. Если мы не увидим, что это происходит, президент не будет соблюдать наши условия, если иранцы не соблюдают свои", — сказал Вэнс.

Вэнс также отметил, что Соединенные Штаты готовы к экономическому сотрудничеству с Ираном и отмене санкций. По его словам, такой вариант возможен только при полном отказе Тегерана от ядерных разработок.

Напомним, 8 апреля США и Иран согласовали двухнедельное перемирие, которое должно создать возможность для дальнейших переговоров по деэскалации напряжения в регионе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась первая реакция Китая на перемирие США и Ирана.

Также "Комментарии" писали, что Вэнс сделал циничное заявление о территориальных уступках для окончания войны в Украине.



Источник: https://t.me/ClashReport/78999
