США поставили Ирану условие: Джей Ди Вэнс объяснил детали перемирия

Вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил условия перемирия между Соединенными Штатами и Ираном. По его словам, стабильность договоренностей Вашингтона и Тегерана напрямую зависит от возобновления судоходства в Ормузском проливе, а также ядерной программы Ирана.
Джей Ди Вэнс во время разговора с журналистами рассказал, что администрация Трампа согласилась на прекращение огня и начало переговоров с Тегераном только при условии конкретных ответных шагов. По его словам, в первую очередь речь идет об открытии Ормузского пролива.
Однако вице-президент подчеркнул, что позиция президента Трампа остается жесткой. Если Иран не обеспечит полноценное возобновление судоходства, Вашингтон может отказаться от договоренностей.
Вэнс также отметил, что Соединенные Штаты готовы к экономическому сотрудничеству с Ираном и отмене санкций. По его словам, такой вариант возможен только при полном отказе Тегерана от ядерных разработок.
Напомним, 8 апреля США и Иран согласовали двухнедельное перемирие, которое должно создать возможность для дальнейших переговоров по деэскалации напряжения в регионе.
