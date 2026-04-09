США поставили Ірану умову: Джей Ді Венс пояснив деталі перемир’я

Віцепрезидент США Джей Ді Венс пояснив умови перемир’я між Сполученими Штатами та Іраном. За його словами стабільність домовленостей Вашингтону та Тегерану напряму залежить від відновлення судноплавства в Ормузькій протоці, а також ядерної програми Ірану.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото з відкритих джерел

Джей Ді Венс під час розмови з журналістами розповів, що адміністрація Трампа погодилася на припинення вогню та початок переговорів з Тегераном лише за умови конкретних кроків у відповідь. За його словами, насамперед йдеться про відкриття Ормузької протоки.

"Ми вже бачили збільшення трафіку сьогодні. Сподіваємося, ми побачимо збільшення трафіку завтра. Насправді ми думаємо, що бачимо ознаки того, що протока починає відкриватися", — заявив Венс.

Однак віцепрезидент наголосив, що позиція президента Трампа залишається жорсткою. Якщо Іран не забезпечить повноцінне відновлення судноплавства, Вашингтон може відмовитися від домовленостей.

"Але президент був дуже чітким: угода – це припинення вогню, переговори. Це те, що даємо ми, а те, що дають вони – це відкриття протоки. Якщо ми не побачимо, що це відбувається, президент не буде дотримуватися наших умов, якщо іранці не дотримуються своїх", — сказав Венс.

Венс також зазначив, що Сполучені Штати готові готові до економічної співпраці з Іраном та скасуванні санкцій. За його словами, такий варіант можливий лише за умови повної відмови Тегерана від ядерних розробок.

Нагадаємо, 8 квітня США та Іран погодили двотижневе перемир’я, яке має створити можливість для подальших переговорів щодо деескалації напруження в регіоні.

