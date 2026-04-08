Перемир’я США та Ірану: з'явилася перша реакція Китаю

Китай привітав домовленість про припинення вогню між США та Іраном та закликав сторони продовжувати політико-дипломатичні зусилля для врегулювання конфлікту. В МЗС КНР заявили, що очікують відновлення нормального транзитного сполучення через Ормузьку протоку.

Речниця МЗС Китаю Мао Нін. Фото з відкритих джерел

Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін під час брифінгу прокоментувала перемир’я між США та Іраном. У Пекіні наголошують, що від початку конфлікту виступали за деескалацію та мирне врегулювання.

"Китай вітає оголошення про угоду про припинення вогню зацікавленими сторонами. Як відповідальна держава, Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль", – заявила речниця МЗС КНР.

За її словами, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї провів понад два десятки телефонних розмов з колегами з різних країн, а спеціальний посланець Китаю веде так звану "човникову дипломатію" в регіоні Перської затоки. Також Пекін спільно з Пакистаном запропонував п’ятиетапну ініціативу для відновлення миру.

Окремо китайська сторона наголосила на важливості стабільності в районі Ормузької протоки.

"Ми сподіваємося, що всі сторони працюватимуть разом, щоб сприяти якнайшвидшому відновленню нормального транзитного сполучення", – додала Мао Нін.

Нагадаємо, США та Іран за посередництва Пакистану погодилися на двотижневе припинення вогню та домовилися про розблокування Ормузької протоки. Очікується, що 10 квітня сторони можуть провести прямі переговори в Ісламабаді.

