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США превращают Иран в руины: что оказалось под огнем

Вашингтон заявил об успешном уничтожении военной инфраструктуры, которая, по версии Пентагона, угрожала судоходству в регионе

14 июля 2026, 06:55
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Кравцев Сергей

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о завершении очередной масштабной военной операции против Ирана. Американская авиация нанесла серию высокоточных ударов сразу по нескольким стратегическим объектам в шести городах страны, заявив, что целью операции стало ослабление возможностей Тегерана проводить атаки в акватории Персидского залива и Ормузского пролива.

США превращают Иран в руины: что оказалось под огнем

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

По данным CENTCOM, операция завершилась вечером 13 июля по восточному времени США и продолжалась около пяти часов. За это время американские силы атаковали военные объекты в Бушире, Чахбахаре, Джаске, Конараке, на острове Абу-Муса и в Бендер-Аббасе – районах, имеющих ключевое значение для контроля над морскими коммуникациями.

В Пентагоне сообщили, что удары были направлены против береговых ракетных комплексов, систем противокорабельной обороны, инфраструктуры беспилотной авиации и морских военных средств. По оценке американских военных, именно эти объекты могли использоваться для нападений на коммерческие суда, проходящие через один из важнейших мировых торговых маршрутов.

В CENTCOM подчеркнули, что операция стала частью усилий США по обеспечению безопасности международного судоходства и сдерживанию дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. В ведомстве также напомнили, что в регионе сейчас находятся более 50 тысяч американских военнослужащих, которые продолжают выполнять задачи по поддержанию стабильности и готовы к оперативному реагированию на возможные угрозы.

Новая военная операция стала очередным сигналом того, что напряженность между Вашингтоном и Тегераном остается крайне высокой, а риск дальнейшего расширения конфликта сохраняется.

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Источник: https://x.com/CENTCOM/status/2076854222046240975
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