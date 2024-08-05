США разворачивают войска на Ближнем Востоке: в Белом доме назвали причину

США развернут дополнительные истребители и военные корабли в регионе Ближнего Востока как средство деэскалации напряженности, заявили в Белом доме. Ожидается, что вскоре Иран и поддерживаемые им группировки на Ближнем Востоке могут начать атаку на Израиль. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Reuters.



США развернут войска на Ближнем Востоке. Фото из открытых источников

На Ближнем Востоке возросла напряженность после убийства в Тегеране лидера исламистской палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании, а также после гибели старшего военного командира ливанской группировки Хезболла Фуада Шукра после израильского удара по Бейруту.

Иран, поддерживающий обе группировки, обвинил в обоих убийствах Израиль и заявил, что организует месть. Израиль не взял ответственности за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании, однако не возразил.

Президент США Джо Байден собирается созвать группу по национальной безопасности для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. В Белом доме также отметили, что Байден обсудит этот вопрос с королем Иордании.

Также в Белом доме сообщили, что США развернут дополнительные истребители и военные корабли ВМС в регионе.

"Общая цель состоит в том, чтобы снизить температуру в регионе, сдержать эти атаки и защититься от них, а также избежать регионального конфликта", — сказал заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джонатан Файнер.

По его словам, США и Израиль готовятся к любым вариантам развития событий на Ближнем Востоке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании Иран поднял красный флаг над одной из главных мечетей страны.

Также "Комментарии" писали, что Иран ответил на призывы США и других стран ослабить месть.



