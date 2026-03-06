США только сейчас начинают понимать Украину: против какого оружия Ирана бессильны

Иранские ударные беспилотники типа "Шахед" превращаются в серьезную военную проблему для США. Эти дешевые и массовые дроны уже используются для атак на американские военные базы, дипломатические учреждения и нефтегазовую инфраструктуру, а противодействовать им оказывается сложнее, чем ожидалось. Об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Хэмблинг.

Удары Ирана. Фото: из открытых источников

По его словам, главная опасность "Шахедов" заключается не в сложности их ущерба, а в количестве. Беспилотники имеют значительную дальность полета и достаточную точность для того, чтобы поразить конкретное здание. Однако главный эффект достигается благодаря массовым запускам.

Американские системы противовоздушной обороны, такие как ракеты Patriot или Standard, способны эффективно уничтожать эти дроны. Однако каждая такая ракета стоит миллионы долларов, в то время как сам беспилотник обходится в разы дешевле.

"Большинство дронов будет сбито, но часть все равно прорвется. Если запуски продолжаются постоянно, они будут неизбежно наносить вред", — отмечает эксперт.

Еще одной проблемой является простота производства. В отличие от баллистических ракет, нуждающихся в сложной инфраструктуре, "Шахеды" можно собирать фактически в небольших мастерских и запускать даже с кузова пикапа.

В дронах обычно используется иранский двигатель Mado MD-550, созданный на основе немецкого Limbach L550E. Боевые части также могут быть разными – от адаптированных боеприпасов до самодельных зарядов.

Самым сложным элементом остается электроника, в том числе спутниковые навигационные системы. Однако, по данным аналитиков, Иран и Россия получают эти компоненты из-за контрабанды или третьих стран.

В то же время, в отличие от баллистических ракет, для запуска "Шахедов" не требуются специальные установки. Их можно запускать из контейнеров или даже из автомобилей, что значительно усложняет их обнаружение.

На фоне этого США сталкиваются с риском постепенного истощения запасов зенитных ракет. Показательно, что Украина уже перешла к использованию дешевых дронов-перехватчиков для борьбы с "Шахедами", однако в США подобных массовых решений пока нет.

Эксперты предупреждают: в войне беспилотников именно дешевые и многочисленные системы могут определить баланс сил, и пока Иран имеет в этом направлении серьезное преимущество.

