logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.81

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Близький Схід США тільки зараз починають розуміти Україну: проти якої зброї Ірану безсилі
commentss НОВИНИ Всі новини

США тільки зараз починають розуміти Україну: проти якої зброї Ірану безсилі

Іран може запускати ударні безпілотники майже безкінечно, виснажуючи американську ППО та запаси дорогих ракет

6 березня 2026, 09:12
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Іранські ударні безпілотники типу "Шахед" перетворюються на серйозну військову проблему для США. Ці дешеві та масові дрони вже застосовуються для атак на американські військові бази, дипломатичні установи та нафтогазову інфраструктуру, а протидіяти їм виявляється складніше, ніж очікувалося. Про це пише аналітик Forbes Девід Гемблінг.

США тільки зараз починають розуміти Україну: проти якої зброї Ірану безсилі

Удари Ірану. Фото: з відкритих джерел

За його словами, головна небезпека "Шахедів" полягає не в складності їх збиття, а в кількості. Безпілотники мають значну дальність польоту та достатню точність, щоб уразити конкретну будівлю. Проте головний ефект досягається завдяки масовим запускам.

Американські системи протиповітряної оборони, такі як ракети Patriot або Standard, здатні ефективно знищувати ці дрони. Однак кожна така ракета коштує мільйони доларів, тоді як сам безпілотник обходиться у рази дешевше.

"Більшість дронів буде збито, але частина все одно прорветься. Якщо запуски тривають постійно, вони неминуче завдаватимуть шкоди", — зазначає експерт.

Ще однією проблемою є простота виробництва. На відміну від балістичних ракет, які потребують складної інфраструктури, "Шахеди" можна збирати фактично у невеликих майстернях і запускати навіть з кузова пікапа.

У дронах зазвичай використовується іранський двигун Mado MD-550, створений на основі німецького Limbach L550E. Бойові частини також можуть бути різними – від адаптованих боєприпасів до саморобних зарядів.

Найскладнішим елементом залишається електроніка, зокрема супутникові навігаційні системи. Проте, за даними аналітиків, Іран і Росія отримують ці компоненти через контрабанду або треті країни.

Водночас, на відміну від балістичних ракет, для запуску "Шахедів" не потрібні спеціальні установки. Їх можна запускати з контейнерів або навіть з автомобілів, що значно ускладнює їх виявлення.

На тлі цього США стикаються з ризиком поступового виснаження запасів зенітних ракет. Показово, що Україна вже перейшла до використання дешевих дронів-перехоплювачів для боротьби з "Шахедами", однак у США подібних масових рішень поки що немає.

Експерти попереджають: у війні безпілотників саме дешеві та численні системи можуть визначити баланс сил, і наразі Іран має у цьому напрямку серйозну перевагу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп прямо натякнув, що хоче повної зміни керівництва в Ірані. За його словами, він має кілька кандидатур на роль "хорошого лідера".




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2026/03/04/why-us-may-not-be-able-to-stop-irans-shahed-drone-attacks/
Теги:

Новини

Всі новини