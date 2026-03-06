США тільки зараз починають розуміти Україну: проти якої зброї Ірану безсилі

Іранські ударні безпілотники типу "Шахед" перетворюються на серйозну військову проблему для США. Ці дешеві та масові дрони вже застосовуються для атак на американські військові бази, дипломатичні установи та нафтогазову інфраструктуру, а протидіяти їм виявляється складніше, ніж очікувалося. Про це пише аналітик Forbes Девід Гемблінг.

Удари Ірану. Фото: з відкритих джерел

За його словами, головна небезпека "Шахедів" полягає не в складності їх збиття, а в кількості. Безпілотники мають значну дальність польоту та достатню точність, щоб уразити конкретну будівлю. Проте головний ефект досягається завдяки масовим запускам.

Американські системи протиповітряної оборони, такі як ракети Patriot або Standard, здатні ефективно знищувати ці дрони. Однак кожна така ракета коштує мільйони доларів, тоді як сам безпілотник обходиться у рази дешевше.

"Більшість дронів буде збито, але частина все одно прорветься. Якщо запуски тривають постійно, вони неминуче завдаватимуть шкоди", — зазначає експерт.

Ще однією проблемою є простота виробництва. На відміну від балістичних ракет, які потребують складної інфраструктури, "Шахеди" можна збирати фактично у невеликих майстернях і запускати навіть з кузова пікапа.

У дронах зазвичай використовується іранський двигун Mado MD-550, створений на основі німецького Limbach L550E. Бойові частини також можуть бути різними – від адаптованих боєприпасів до саморобних зарядів.

Найскладнішим елементом залишається електроніка, зокрема супутникові навігаційні системи. Проте, за даними аналітиків, Іран і Росія отримують ці компоненти через контрабанду або треті країни.

Водночас, на відміну від балістичних ракет, для запуску "Шахедів" не потрібні спеціальні установки. Їх можна запускати з контейнерів або навіть з автомобілів, що значно ускладнює їх виявлення.

На тлі цього США стикаються з ризиком поступового виснаження запасів зенітних ракет. Показово, що Україна вже перейшла до використання дешевих дронів-перехоплювачів для боротьби з "Шахедами", однак у США подібних масових рішень поки що немає.

Експерти попереджають: у війні безпілотників саме дешеві та численні системи можуть визначити баланс сил, і наразі Іран має у цьому напрямку серйозну перевагу.

