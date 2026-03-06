Трамп виставив жорсткий ультиматум Ірану: війна одразу припиниться

Рубрики
Президент США Дональд Трамп прямо натякнув, що хоче повної зміни керівництва в Ірані. За його словами, він має кілька кандидатур на роль "хорошого лідера". Про це американський лідер заявив у коментарі для NBC News.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Він додав, що США хочуть, щоб у Ірану був "хороший лідер", і Вашингтон на прикметі має вже такі.
При цьому він відмовився назвати будь-кого на ім'я. При цьому він додав, що робить усі кроки для того, щоб люди з його списку вижили та пережили війну.
На питання про те, хто ж таки очолить Іран у майбутньому, президент США відповів, що він не знає, але в якийсь момент йому зателефонують і запитають, кого б він хотів бачити на цій посаді.
Також глава Білого дому відреагував на слова глави МЗС Ірану Аббаса Арагчі про те, що Тегеран готовий до наземного вторгнення американських та ізраїльських військ. Він назвав це "порожньою тратою часу, наголосивши, що на даний момент не думає про введення армії.
