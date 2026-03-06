Трамп виставив жорсткий ультиматум Ірану: війна одразу припиниться

Президент США Дональд Трамп прямо натякнув, що хоче повної зміни керівництва в Ірані. За його словами, він має кілька кандидатур на роль "хорошого лідера". Про це американський лідер заявив у коментарі для NBC News.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Ми хочемо прийти і все вичистити. Нам не потрібен той, хто відновлюватиме все протягом 10 років", — наголосив Дональд Трамп.

Він додав, що США хочуть, щоб у Ірану був "хороший лідер", і Вашингтон на прикметі має вже такі.

"У нас є кілька людей, які, я думаю, добре впоралися б з цією роботою", — заявив Трамп.

При цьому він відмовився назвати будь-кого на ім'я. При цьому він додав, що робить усі кроки для того, щоб люди з його списку вижили та пережили війну.

"Так, ми за ними спостерігаємо", — сказав голова Білого дому.

На питання про те, хто ж таки очолить Іран у майбутньому, президент США відповів, що він не знає, але в якийсь момент йому зателефонують і запитають, кого б він хотів бачити на цій посаді.

Також глава Білого дому відреагував на слова глави МЗС Ірану Аббаса Арагчі про те, що Тегеран готовий до наземного вторгнення американських та ізраїльських військ. Він назвав це "порожньою тратою часу, наголосивши, що на даний момент не думає про введення армії.

"Це марна трата часу. Вони втратили все. Вони втратили все, що могли втратити", — наголосив Трамп, додавши, що темп та інтенсивність ударів зберігається.

