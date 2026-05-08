США ударили по Ирану: действительно ли путь к миру сорвался

Ситуация вокруг Ормузского пролива стремительно обостряется. Американские военные нанесли серию ударов по иранским военным объектам после атак на корабли ВМС США, которые проходили через стратегически важный морской коридор. В Центральном командовании США (CENTCOM) заявили, что операция стала ответом на "неоправданные" действия Тегерана против американских сил.

США и Иран. Фото: из открытых источников

По информации командования, 7 мая эсминцы США с управляемыми ракетами направлялись через Ормузский пролив в Оманский залив, когда подверглись атакам со стороны Ирана. В ответ американские силы ударили по целям, которые, по данным Вашингтона, использовались для координации нападений.

Под ударами оказались пусковые площадки ракет и дронов, центры управления, системы разведки и наблюдения. Представители США сообщили телеканалу CNN, что атаки осуществлялись сразу в нескольких районах, в том числе в Бандар-Аббасе и на острове Кешм.

В CENTCOM подчеркнули, что Соединенные Штаты "не стремятся к эскалации", однако готовы защищать свои силы в регионе. В то же время, иранская сторона заявляет, что американские авиаудары затронули гражданские районы вдоль побережья Кешму, Бандар-Хамира и Сирика.

Спикер вооруженных сил Ирана также обвинил Вашингтон в нарушении действующего перемирия, утверждая, что американцы атаковали нефтяной танкер, направлявшийся в Ормузский пролив. В ответ, по словам Тегерана, иранские силы совершили "взаимные действия", атаковав корабли США вблизи порта Чабахар.

На фоне новой волны напряжения президент Дональд Трамп в комментарии ABC News убавил масштаб инцидента, назвав удары "легким толчком". При этом он заверил, что перемирие между сторонами продолжает действовать.

Несмотря на эти заявления, новый обмен ударами уже подверг сомнению стабильность в регионе, через который проходит значительная часть мирового нефтяного экспорта.

Читайте на портале "Комментарии" — Трамп обрушился на Европу: что на этот раз разозлило Белый дом.



