Трамп обрушився на Європу: що цього разу розлютило Білий дім

Адміністрація президента США Дональда Трампа різко посилила риторику щодо Європи, фактично звинувативши європейські країни у створенні умов поширення тероризму. Про це йдеться у новій контртерористичній стратегії Білого дому, витяг з якої публікує The Guardian.

Дональд Трамп.

У документі Європу названо не лише мішенню терористичних загроз, а й "інкубатором" екстремізму. Автори стратегії стверджують, що причиною такої ситуації стала масова міграція та політика відкритих кордонів, яку у Вашингтоні пов'язують із "глобалістськими ідеалами".

"Чим більше ці чужі культури розростаються і що довше зберігається нинішня європейська політика, тим більше гарантовано тероризм", — йдеться у тексті стратегії.

Незважаючи на те, що США, як і раніше, називають європейські держави своїми ключовими партнерами у боротьбі з тероризмом, тон документа виявився безпрецедентно жорстким. У Білому домі прямо заявили, що Європа перебуває під серйозною загрозою і швидко втрачає здатність контролювати ситуацію всередині своїх кордонів.

Особлива увага у стратегії приділяється міграції. Вашингтон вважає, що саме неконтрольований потік мігрантів став зручним каналом для проникнення терористичних угруповань до європейських країн.

Крім того, адміністрація Трампа вимагає від союзників терміново посилити заходи безпеки та значно розширити контртерористичні операції. У документі наголошується, що Європа має "зупинити свій занепад".

Нинішня критика продовжує лінію, позначену Білим домом ще в новій стратегії національної безпеки, де Європі пророкували "знищення цивілізації" через міграційну кризу.

Координатор США з питань боротьби з тероризмом Себастьян Горка повідомив, що вже найближчими днями представники адміністрації проведуть зустрічі із союзниками для обговорення нових заходів безпеки. При цьому він дав зрозуміти: Вашингтон має намір оцінювати цінність партнерів щодо того, наскільки активно вони готові виконувати вимоги США у сфері боротьби з тероризмом.

