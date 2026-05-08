США вдарили по Ірану: чи справді шлях до миру зірвався

Ситуація навколо Ормузької протоки стрімко загострюється. Американські військові завдали серії ударів по іранських військових об’єктах після атак на кораблі ВМС США, які проходили через стратегічно важливий морський коридор. У Центральному командуванні США (CENTCOM) заявили, що операція стала відповіддю на "невиправдані" дії Тегерана проти американських сил.

США та Іран.

За інформацією командування, 7 травня есмінці США з керованими ракетами прямували через Ормузьку протоку до Оманської затоки, коли зазнали атак з боку Ірану. У відповідь американські сили вдарили по цілях, які, за даними Вашингтона, використовувалися для координації нападів.

Під ударами опинилися пускові майданчики ракет і дронів, центри управління, а також системи розвідки та спостереження. Представники США повідомили телеканалу CNN, що атаки здійснювалися одразу в кількох районах, зокрема в Бандар-Аббасі та на острові Кешм.

У CENTCOM наголосили, що Сполучені Штати "не прагнуть ескалації", однак готові захищати свої сили в регіоні. Водночас іранська сторона заявляє, що американські авіаудари зачепили цивільні райони вздовж узбережжя Кешму, Бандар-Хаміра та Сіріка.

Речник збройних сил Ірану також звинуватив Вашингтон у порушенні чинного перемир’я, стверджуючи, що американці атакували нафтовий танкер, який прямував до Ормузької протоки. У відповідь, за словами Тегерана, іранські сили здійснили "взаємні дії", атакувавши кораблі США поблизу порту Чабахар.

На тлі нової хвилі напруги президент Дональд Трамп у коментарі ABC News применшив масштаб інциденту, назвавши удари "легким поштовхом". При цьому він запевнив, що перемир’я між сторонами нібито продовжує діяти.

Попри ці заяви, новий обмін ударами вже поставив під сумнів стабільність у регіоні, через який проходить значна частина світового нафтового експорту.

