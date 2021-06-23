США заблокировали три десятка иранских сайтов - СМИ

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Ольга Чародий
Министерство юстиции США заблокировало около трех десятков
веб-сайтов, ряд которых связан с
иранской дезинформационной деятельностью. Об этом сообщают источники Reuters в
правительстве США.
США блокируют сайты, связанные с дезинформацией Ирана (фото из открытых источников)
Ранее во вторник на ряде связанных с Ираном веб-сайтов
появились сообщения о том, что они были захвачены правительством США в рамках
действий правоохранительных органов. Иранские информационные агентства заявили,
что правительство США захватило несколько веб-сайтов иранских СМИ и сайтов,
принадлежащих группам, связанным с Ираном, таким как движение хуситов в Йемене.
В частности, на сайте арабоязычного телеканала Masirah TV, которым владеют хуситы, было сообщение, что "домен almasirah.net был арестован правительством Соединенных Штатов в соответствии с ордером на арест... в рамках правоохранительных действий Бюро промышленности и безопасности, Управления экспортного контроля и Федерального бюро расследований".
Иранское арабоязычное телевидение Alalam TV сообщило в своем Telegram-канале: "Власти США закрыли сайт Al-Alam TV". Сообщения также появились на сайтах иранского англоязычного Press TV и Lualua TV, арабоязычного независимого бахрейнского канала, который вещает из Великобритании.
Как сообщали ранее иранская республика приостановила сотрудничество с ЕС в сфере защиты прав человека, борьбе с терроризмом и в вопросах нелегальной миграции. Официальный Тегеран объявил о приостановке сотрудничества по вопросам прав человека, беженцев, борьбы с терроризмом и торговлей наркотиками. Такие меры оказались ожидаемой реакцией на расширение европейских санкций.
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