США заблокировали три десятка иранских сайтов - СМИ

Министерство юстиции США заблокировало около трех десятков веб-сайтов, ряд которых связан с иранской дезинформационной деятельностью. Об этом сообщают источники Reuters в правительстве США.

США блокируют сайты, связанные с дезинформацией Ирана (фото из открытых источников)

Ранее во вторник на ряде связанных с Ираном веб-сайтов появились сообщения о том, что они были захвачены правительством США в рамках действий правоохранительных органов. Иранские информационные агентства заявили, что правительство США захватило несколько веб-сайтов иранских СМИ и сайтов, принадлежащих группам, связанным с Ираном, таким как движение хуситов в Йемене.

В частности, на сайте арабоязычного телеканала Masirah TV, которым владеют хуситы, было сообщение, что "домен almasirah.net был арестован правительством Соединенных Штатов в соответствии с ордером на арест... в рамках правоохранительных действий Бюро промышленности и безопасности, Управления экспортного контроля и Федерального бюро расследований".

Иранское арабоязычное телевидение Alalam TV сообщило в своем Telegram-канале: "Власти США закрыли сайт Al-Alam TV". Сообщения также появились на сайтах иранского англоязычного Press TV и Lualua TV, арабоязычного независимого бахрейнского канала, который вещает из Великобритании.

Как сообщали ранее иранская республика приостановила сотрудничество с ЕС в сфере защиты прав человека, борьбе с терроризмом и в вопросах нелегальной миграции. Официальный Тегеран объявил о приостановке сотрудничества по вопросам прав человека, беженцев, борьбы с терроризмом и торговлей наркотиками. Такие меры оказались ожидаемой реакцией на расширение европейских санкций.







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