Стало известно, как ХАМАС смог обхитрить Израиль: разведка США раскрыла детали

Американская разведка указывает, что небольшое количество человек в ХАМАСе планировало внезапное нападение на Израиль. Чтобы об их планах не было известно израильским спецслужбам, ХАМАС использовал в течение двух лет стационарные телефоны и провел линии в туннелях под Сектором Газа.



ХАМАС использовал стационарные телефоны, чтобы избежать утечки информации. Фото из открытых источников

Как сообщает CNN, на источники в американской разведке общение через стационарные телефоны позволило держать планы ХАМАСа в тайне от Израиля, а затем неожиданно атаковать. Разведка США отмечает, что группа оперативников, готовивших атаку на Израиль, не использовали компьютеры и мобильные телефоны два года. Таким образом, они избежали обнаружения со стороны разведки Израиля или США.

Согласно разведданным, которые Израиль предоставил США, боевики из ХАМАС прибегали к старым методам планирования, в частности они организовывали личные совещания и избегали цифровой связи, которую могут отслеживать израильские спецслужбы.

Таким образом, это дает новое понимание, как Израиль и США не смогли выявить активности ХАМАС и их подготовки к атаке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидеры трех террористических группировок встретились для объединения своих сил против Израиля. В частности, речь идет о палестинской группировке ХАМАС из Сектора Газы, ливанской группе Хезболла и представителях Исламского джихада, базирующихся на территории Сирии. По итогам встречи они заявили о необходимости достичь "настоящей победы движения сопротивления".

Также "Комментарии" писали об Израиле, приславшем критическое сообщение в Россию, где заявил, что заявления Путина не отвечают настоящим шагам РФ. В Кремле ответили на критику Израиля.