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Стало известно, как ХАМАС смог обхитрить Израиль: разведка США раскрыла детали

Боевики ХАМАСа смогли удержать в секрете от спецслужб Израиля планы об атаке.

25 октября 2023, 14:57
Автор:
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Slava Kot
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Американская разведка указывает, что небольшое количество человек в ХАМАСе планировало внезапное нападение на Израиль. Чтобы об их планах не было известно израильским спецслужбам, ХАМАС использовал в течение двух лет стационарные телефоны и провел линии в туннелях под Сектором Газа.

Стало известно, как ХАМАС смог обхитрить Израиль: разведка США раскрыла детали

ХАМАС использовал стационарные телефоны, чтобы избежать утечки информации. Фото из открытых источников

Как сообщает CNN, на источники в американской разведке общение через стационарные телефоны позволило держать планы ХАМАСа в тайне от Израиля, а затем неожиданно атаковать. Разведка США отмечает, что группа оперативников, готовивших атаку на Израиль, не использовали компьютеры и мобильные телефоны два года. Таким образом, они избежали обнаружения со стороны разведки Израиля или США.


Согласно разведданным, которые Израиль предоставил США, боевики из ХАМАС прибегали к старым методам планирования, в частности они организовывали личные совещания и избегали цифровой связи, которую могут отслеживать израильские спецслужбы.

Таким образом, это дает новое понимание, как Израиль и США не смогли выявить активности ХАМАС и их подготовки к атаке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидеры трех террористических группировок встретились для объединения своих сил против Израиля. В частности, речь идет о палестинской группировке ХАМАС из Сектора Газы, ливанской группе Хезболла и представителях Исламского джихада, базирующихся на территории Сирии. По итогам встречи они заявили о необходимости достичь "настоящей победы движения сопротивления".

Также "Комментарии" писали об Израиле, приславшем критическое сообщение в Россию, где заявил, что заявления Путина не отвечают настоящим шагам РФ. В Кремле ответили на критику Израиля.



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Источник: https://edition.cnn.com/2023/10/24/politics/intelligence-hamas-israel-attack-tunnels-phone-lines/index.html
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Обсуждения

Ігор

25 октября 2023, 14:11

Спецслужби Ізраїлю спрацювали дуже професійно якщо так можна казати про нацизм. Тисячі шахедів були переспрямовані на Україну. Палестинським героям насправді вдалось створити невеличку кількість саморобних ракет, пропагандою терористичного Ізраїлю перебільшена їх кількість у десятки разів.


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