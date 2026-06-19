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Стало известно о секретных предложениях США и Ирана по сделке

После подписания меморандума Вашингтон и Тегеран перешли к закрытым консультациям, детали которых пока держатся в секрете

19 июня 2026, 14:00
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Кравцев Сергей

Соединенные Штаты и Иран начали работу над новым пакетом закрытых предложений, которые должны определить механизм реализации недавно достигнутых договоренностей между двумя странами. Речь идет о детализации соглашения, включающего 14 ключевых пунктов, значительная часть которых касается будущего иранской ядерной программы.

Стало известно о секретных предложениях США и Ирана по сделке

США и Иран. Фото: из открытых источников

По информации американских СМИ, переговоры продолжаются в непубличном формате. Источники, знакомые с ходом консультаций, утверждают, что стороны уже подготовили ряд рабочих документов, однако говорить о завершении процесса пока рано.

Особое внимание наблюдателей привлек тот факт, что Тегеран пока не подписывал дополнительные документы, конкретизирующие положения меморандума о взаимопонимании. Именно это обстоятельство вызывает вопросы относительно того, насколько прочными являются достигнутые договоренности и готовы ли стороны двигаться к окончательному соглашению.

В Вашингтоне, тем не менее, не намерены откладывать дальнейший переговорный процесс. Американская сторона рассчитывает опубликовать подписанный меморандум и перейти к следующему этапу консультаций, не дожидаясь окончательного согласования всех технических деталей.

По словам источников, рабочие предложения содержат более конкретные параметры будущих обязательств сторон. Прежде всего речь идет о требованиях США относительно контроля над ядерной программой Ирана, уровня обогащения урана и механизма международного мониторинга.

Эксперты обращают внимание, что нынешний этап переговоров остается крайне чувствительным. Несмотря на формальное продвижение диалога, любая серьезная разногласие способна поставить под угрозу весь процесс урегулирования.

Дополнительную неопределенность создает отсутствие публичной информации о содержании обсуждаемых документов. Ни Вашингтон, ни Тегеран пока не раскрывают конкретных деталей, ограничиваясь заявлениями о намерении продолжать дипломатические контакты.

На этом фоне аналитики предупреждают: судьба будущего соглашения во многом будет зависеть от того, смогут ли стороны превратить политические декларации в юридически оформленные обязательства, выполнение которых устроит как США, так и иранское руководство.

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Источник: https://edition.cnn.com/2026/06/19/world/live-news/iran-war-trump-israel-lebanon?post-id=cmqkclc4q00133b6r5k3nuzq1
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