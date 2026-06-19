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Стало відомо про секретні пропозиції США та Ірану щодо операції

Після підписання меморандуму Вашингтон і Тегеран перейшли до закритих консультацій, деталі яких поки що тримаються в секреті

19 червня 2026, 14:00
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Кравцев Сергей

Сполучені Штати та Іран розпочали роботу над новим пакетом закритих пропозицій, які мають визначити механізм реалізації нещодавно досягнутих домовленостей між двома країнами. Йдеться про деталізацію угоди, що включає 14 ключових пунктів, значна частина яких стосується майбутньої іранської ядерної програми.

Стало відомо про секретні пропозиції США та Ірану щодо операції

США та Іран. Фото: з відкритих джерел

За інформацією американських ЗМІ, переговори продовжуються у непублічному форматі. Джерела, знайомі з перебігом консультацій, стверджують, що сторони вже підготували низку робочих документів, проте говорити про завершення процесу поки що зарано.

Особливу увагу спостерігачів привернув той факт, що Тегеран наразі не підписував додаткові документи, які конкретизують положення меморандуму про взаєморозуміння. Саме ця обставина викликає питання щодо того, наскільки міцними є досягнуті домовленості та чи готові сторони рухатися до остаточної угоди.

Проте у Вашингтоні не мають наміру відкладати подальший переговорний процес. Американська сторона розраховує опублікувати підписаний меморандум і перейти до наступного етапу консультацій, не чекаючи на остаточне узгодження всіх технічних деталей.

За словами джерел, робочі пропозиції містять конкретніші параметри майбутніх зобов'язань сторін. Насамперед йдеться про вимоги США щодо контролю над ядерною програмою Ірану, рівня збагачення урану та механізму міжнародного моніторингу.

Експерти звертають увагу на те, що нинішній етап переговорів залишається вкрай чутливим. Незважаючи на формальний поступ діалогу, будь-яка серйозна розбіжність здатна поставити під загрозу весь процес врегулювання.

Додаткову невизначеність створює відсутність публічної інформації про зміст документів, що обговорюються. Ні Вашингтон, ні Тегеран поки що не розкривають конкретних деталей, обмежуючись заявами про намір продовжувати дипломатичні контакти.

На цьому фоні аналітики попереджають: доля майбутньої угоди багато в чому залежатиме від того, чи сторони зможуть перетворити політичні декларації на юридично оформлені зобов'язання, виконання яких влаштує як США, так і іранське керівництво.

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Джерело: https://edition.cnn.com/2026/06/19/world/live-news/iran-war-trump-israel-lebanon?post-id=cmqkclc4q00133b6r5k3nuzq1
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