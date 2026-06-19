Трамп сделал громкое заявление об Иране и предупредил мир о новой катастрофе

Президент США Дональд Трамп заявил, что достигнутое между Вашингтоном и Тегераном соглашение можно расценивать как фактическую капитуляцию Ирана. Такое мнение американский лидер высказал в интервью Axios, комментируя итоги напряженного противостояния между двумя странами.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам главы Белого дома, решение о подписании меморандума было продиктовано не только военными, но и экономическими соображениями. Трамп подчеркнул, что его администрация стремилась избежать сценария, который мог бы спровоцировать масштабный мировой кризис.

Американский президент категорически отверг предположения о том, что конфликт продемонстрировал ограничения его влияния. Отвечая на вопрос о пределах собственной власти, он заявил, что пока не столкнулся с ситуацией, которая заставила бы его почувствовать такие ограничения.

Трамп также заверил, что Соединенные Штаты добились полного военного превосходства над Ираном. В качестве доказательства он привел организованную Вашингтоном морскую блокаду, которая, по его словам, практически парализовала движение судов в регионе.

При этом президент США признал, что дальнейшая эскалация могла иметь крайне тяжелые последствия. Он отметил, что продолжение массированных ударов по иранским объектам могло привести к закрытию Ормузского пролива – ключевой артерии мировой торговли нефтью.

По мнению Трампа, такой сценарий вызвал бы серьезный энергетический шок и спровоцировал бы глобальную рецессию. Именно поэтому Белый дом сделал ставку на политическое урегулирование вместо затяжной военной кампании.

Как отмечают источники Axios, президент США в закрытых разговорах также выражал обеспокоенность состоянием мирового нефтяного рынка. В администрации опасались, что блокировка поставок через Ормузский пролив способна спровоцировать дефицит сырья и новый международный экономический кризис.

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