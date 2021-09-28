Столицу Афганистана могут оставить без воды

После десятилетий конфликта, изменения климата и плохого управления водными ресурсами столица Афганистана столкнулась с острой нехваткой воды. Об этом заявил мэр города Хамдулла Номани, передает Ariana News.

Афганистан, фото из открытых источников

Дефицит с каждым днем ​​становится все более серьезной проблемой, что беспокоит власти.



"Есть опасения, что город может буквально высохнуть", — сказал Рейтер в понедельник мэр Кабула Хамдулла Номани.

Номани сказал, что правительство планировало поговорить с компаниями, поставляющими питьевую воду, для решения проблемы. Недавно властям пришлось переправлять воду в Кабул "из отдаленных районов за очень высокую цену".

Десятки людей, в основном дети, в понедельник ожидали, чтобы наполнить емкости водой из колодца в местной мечети в Кабуле.



"Иногда мы ждем с ведрами, но наша очередь не подходит. Иногда мы идем домой с наполненными ведрами, но иногда ходим с пустыми ведрами. Это очень сложно", — сказал Тадж Мохиулла, который преодолевает большие расстояния только для того, чтобы набрать ведро воды.

По данным USAID, только 42% афганцев имеют доступ к безопасной питьевой воде, а около 27% сельского населения имеют доступ к средствам санитарии.

Согласно Мировой продовольственной программе (ВПП), если к доступу к воде не относиться серьезно, вероятность масштабного голода со временем возрастет.

Напомним, что "Комментарии" ранее информировали о том, что Афганистан запретил номерные знаки с числом 39: в чем причина. Такое решение было принято в связи с тем, что в Афганистане это число ассоциируется с проституцией и сутенерством. И существует несколько версий, почему именно это число люди считают злосчастным. Согласно одной из них, 39 созвучно словосочетанию "мертвая корова" и обозначает сутенера на местном сленге.



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