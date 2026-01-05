Страх свержения власти: верховный лидер Ирана разработал секретный план побега в Россию

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи якобы подготовил запасной план побега из страны на случай, если протесты выйдут из-под контроля, а силовики откажутся выполнять его приказы. Об этом сообщает The Times со ссылкой на западные разведывательные источники.

Аятолла Али Хаменеи. Фото из открытых источников

По данным издания, 86-летний Хаменеи рассматривает вариант срочного выезда из Тегерана в Москву вместе с ближайшим окружением. Это около 20 человек, среди которых члены семьи и его сын Моджтаба, которого считают вероятным наследником. По словам собеседников The Times в разведке, план частично повторяет сценарий побега сирийского лидера Башара Асада, который в конце 2024 года покинул Дамаск и вылетел в Россию.

Источники отмечают, что так называемый "план Б" включает заранее подготовленную логистику, а также доступ к финансовым ресурсам и активам за рубежом. По оценке расследования Reuters еще в 2013 году структура, связанная с Хаменеей, контролировала активы на сумму около 95 млрд долларов.

Издание указывает, что активизация этого плана возможна в том случае, если верховный лидер потеряет уверенность в лояльности сил безопасности. В то же время, разведка характеризует Хаменеи как осторожного, но прагматичного политика, который готов к тактическим уступкам ради сохранения власти в долгосрочной перспективе.

В отчетах также упоминается ухудшение его физического и ментального положения после прошлогодней войны с Израилем. Кроме того, Хаменеи в последнее время почти не появляется на публике.

В последние дни Иран охватили самые масштабные за последние три года протесты. Столкновения между демонстрантами и полицией уже привели к гибели более десяти человек. Причинами беспорядков называют стремительный рост инфляции и рекордное падение национальной валюты. На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов поддержать иранских протестующих в случае силового подавления выступлений.

