Страх повалення влади: верховний лідер Ірану розробив секретний план втечі до Росії

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї нібито підготував запасний план втечі з країни на випадок, якщо протести вийдуть з-під контролю, а силовики відмовляться виконувати його накази. Про це повідомляє The Times з посиланням на західні розвідувальні джерела.

Аятола Алі Хаменеї. Фото з відкритих джерел

За даними видання, 86-річний Хаменеї розглядає варіант термінового виїзду з Тегерана до Москви разом із найближчим оточенням. Це приблизно 20 осіб, серед яких члени сім’ї та його син Моджтаба, якого вважають імовірним спадкоємцем. За словами співрозмовників The Times у розвідці, план частково повторює сценарій втечі сирійського лідера Башара Асада, який наприкінці 2024 року залишив Дамаск і вилетів до Росії.

Джерела зазначають, що так званий "план Б" включає заздалегідь підготовлену логістику, а також доступ до фінансових ресурсів і активів за кордоном. За оцінкою розслідування Reuters ще у 2013 році, структура, пов’язана з Хаменеї, контролювала активи на суму близько 95 млрд доларів.

Видання вказує, що активізація цього плану можлива у разі, якщо верховний лідер втратить упевненість у лояльності сил безпеки. Водночас розвідка характеризує Хаменеї як обережного, але прагматичного політика, який готовий до тактичних поступок задля збереження влади в довгостроковій перспективі.

У звітах також згадується погіршення його фізичного й ментального стану після минулорічної війни з Ізраїлем. Крім того, Хаменеї останнім часом майже не з’являється на публіці.

Тим часом Іран охопили наймасштабніші за останні три роки протести. Сутички між демонстрантами та поліцією вже призвели до загибелі понад десяти людей. Причинами заворушень називають стрімке зростання інфляції та рекордне падіння національної валюти. На цьому тлі президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий підтримати іранських протестувальників у разі силового придушення виступів.

